Ein Jahr der touristischen Extreme liegt hinter dem Schwarzatal

Die Hoffnung war groß, als kurz vor Einführung der Gästecard im Schwarzatal, die zugleich mit dem zeitgemäßen elektronischen Meldeschein verbunden war, sich wenigstens die Ortschaft Oberweißbach mit dem Ortsteil Lichtenhain der Landgemeinde Stadt Schwarzatal und das kleine Cursdorf als Kommunen zu dem System bekannten. Damit waren zwar weite Teile des Schwarzatals, darunter Bad Blankenburg, das ganze Sorbitztal und die Kommunen des mittleren Schwarzatals nicht erfasst, doch war endlich ein Anfang gemacht.

Zum einen mit attraktiven touristischen Angeboten wie Rabatten in vielen touristischen Einrichtungen, aber ganz besonders dem kostenlosen Bus- und Bahnverkehr in der Region (wenn auch leider ohne Bergbahn). Für viele private Leistungsanbieter übrigens so interessant, dass sie auch ohne ihre zaudernden Kommunen dem System auf eigene Kappe beitraten.

Als Grundlage für viele infrastrukturelle und politische Entscheidungen aber würde es durch die Meldepflicht der Gästeankünfte endlich feingliedrige Zahlen geben. Doch im ersten Jahr 2019 ging nicht nur der Januar verloren, sondern blieben auch die anderen Zahlen für sich ohne Aussagekraft.

Übernachtungszahlen Oberweißbach im Vergleich. Foto: Andreas Wetzel

“Was sollen mit Werten anfangen, die so noch nie erhoben wurden und daher keinerlei sinnvolle Vergleichsbasis haben”, argumentierte damals Matthias Gropp, als Geschäftsführer der Stadthalle Bad Blankenburg, wo neben dem Tourist- und Servicecenter auch der Tourismusverein Rennsteig-Schwarzatal und die gleichnamigen Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) ihren Sitz hat, profunder Kenner der Materie und Wegbegleiter der Einführung.

Also hieß es Geduld aufbringen, bis im Februar 2020 endlich ein Monat vergangen war, der mit dem Vorjahresmonat verglichen werden konnte. Es sollte der letzte bleiben, in dem die Zahlen ohne Sondereffekte blieben. Im April etwa sank die Zahl der Gästeankünfte auf ein Hundertstel des Vorjahreswertes.

Matthias Gropp sagt: “Die Zahlen sprechen für sich.” Immerhin begann im Sommer die erhoffte Aufholjagd, angefeuert durch die unsicher Lage bei den Auslandsreisen. Wie tief der Einschnitt war, zeigte sich in der Bilanz: “Trotz der starken Binnennachfrage in den Sommermonaten konnten die Übernachtungszahlen des Vorjahres nur zu 87 Prozent erreicht werden.” Das hat Matthias Gropp zufolge natürlich auch mit der seit Jahren sinkenden Bettenkapazität und begrenzten sonstigen touristischen Infrastruktur zu tun, die eine unerwartete Nachfrage nicht vollständig kurzfristig abdecken kann.

Immerhin schätzt er außerdem ein: “Zur Gästekarte gab es einige sehr positive Reaktionen seitens der Gastgeber und auch der Gäste, trotz teilweise eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten, wie geschlossenen Museen. Besonders von Schwarzburger Übernachtungsgästen gab es Nachfragen, warum sie in Schwarzburg keine Gästekarte erhalten.”

Im August 2020 zwei Drittel mehr als im Jahr davor

Den Geburtsmakel nämlich, bisher nur in eineinhalb Kommunen und einigen Privatanbietern ausgegeben zu werden, hat die Gästekarte auch und gerade wegen des Ausnahmejahres nicht überwinden können. Dazu sagt Matthias Gropp: “Auch wenn wir auf jede dieser Nachfragen möglichst sachlich antworten, ist uns schon bewusst, dass dieser Gästekarten-Flickenteppich im Schwarzatal überwunden werden muss.”

Die wichtigsten Werte im Überblick: Von 6362 Gästeankünften in den elf gezählten Monaten des Jahres 2019 sank die Zahl auf 4887 im ganzen Jahr 2020, ein Rückgang von fast einem Viertel. Die Übernachtungen sanken von 21.815 auf 18.967, also auf die erwähnten 87 Prozent. Auch die Kurabgabenerlöse sanken von rund 26.000 auf 21.000 Euro. Eher unverändert blieb die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei 2 bis 4 Tagen.

Was aber auch möglich ist, zeigt ein Detailausschnitt: Im August 2020 lag die Übernachtungszahl bei 3734 und damit zwei Drittel über dem August-Wert des normalen Jahres 2019.