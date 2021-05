Einsturzgefährdetes Gebäude in Rudolstadt wurde gesichert

Rudolstadt. Die Meldungen der Polizei für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Die am Mittwochmorgen begonnene Straßensperrung in der Ludwigstraße in Rudolstadt zog sich bis in den Abendstunden. Hintergrund war laut Polizei ein einsturzgefährdetes Gebäude, welches im Laufe des Tages durch Statiker und Fachleute unter anderem mittels Holzbalken gesichert bzw. teilweise abgetragen werden konnte. Gegen 19 Uhr wurde die Vollsperrung mit umfangreichen Umleitungsmaßnahmen aufgehoben. Beamte hatten im Rahmen der Streifenfahrt gegen 7 Uhr morgens einen Riss in der Fassade des unbewohnten Gebäudes bemerkt und die entsprechenden Behörden informiert - Ursache könnte möglicherweise über Jahre eingedrungenes Wasser in das Mauerwerk gewesen sein.

Auf drei Rädern

Am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr bemerkte ein Anwohner der Eisdorfer Straße in Oelze ein beleuchtetes Fahrzeug am Fahrbahnrand, ohne Fahrer und mit nur drei Rädern. Die Situation vor Ort bestätigte sich laut Polizei: Die Beamten stellten einen unverschlossenen Ford Focus ohne anwesende Personen fest. Zudem fehlte das rechte Vorderrad, alle Radbolzen war abgerissen. Ermittlungen durch Angehörige des Fahrzeughalters und vermeintlichen Fahrzeugführers ergaben zunächst keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten.

Kurze darauf konnte ein 45-Jähriger aus Heubach, welcher zweifelsfrei als Fahrer ausgemacht werden konnte, fußläufig auf der Landesstraße 2693 angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille und der Mann räumte ein, auf der Landesstraße 1147 zwischen Katzhütte und Neuhaus einen Verkehrsunfall gehabt zu haben, woraufhin er ein Rad verloren hatte. Schließlich sei er, wie sich später herausstellte, etwa acht Kilometer auf der Bremsscheibe bis nach Oelze gefahren und hatte dann beschlossen, seinen Weg zu Fuß fortzusetzen. Die Unfallörtlichkeit konnte zweifelsfrei festgestellt werden, es entstand kein Fremdschaden . Kurz vor 5 Uhr wurde der polizeiliche Einsatz nach der Blutprobenentnahme im Krankenhaus beendet. Den Mann erwarten mehrere Strafanzeigen.

Autofahrer widersetzt sich Polizeieinsatz

Am Mittwochabend teilte ein Anrufer der Polizei in Saalfeld mit, von einem augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer "verfolgt" worden zusein. Auf Ansprache und nach einer kurzen Auseinandersetzung habe der offensichtlich Alkoholisierte seine Fahrt über die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Am Bernhardsgraben fortgesetzt, teilt die Polizei mit. Die zur Wohnanschrift entsandten Beamten trafen auf den 42-Jährigen, stellten diesen an seinem PKW fest, welcher eine noch erhitzte Motorhaube aufwies.

Da die Personenbeschreibung mit der des Mitteilers übereinstimmte sollte beim Beschuldigten im Rahmen der Maßnahmen eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt werden. Da er sich jedoch vehement den Maßnahmen widersetzte musste der 42-Jährige schließlich gefesselt werden - alle Beteiligten blieben unverletzt. Als sich der Mann beruhigt hatte, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,29 Promille und der Beschuldigte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Garagen aufgebrochen

Unbekannte drangen vermutlich zwischen Montagabend und Mittwochmittag durch Aufhebeln der Tore in mehrere Garagen in Gorndorf Hinterm Bahnhof ein. Neben Werkzeug und Elektronikartikeln wurden auch zwei Kleinkrafträder (Mopeds) entwendet, wovon eines jedoch in einem Gebüsch im Nahbereich wieder aufgefunden werden konnte, berichtet die Polizei. Die Polizei sicherte die Spuren. Es werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum der vergangenen Tage im Bereich des Garagenkomplexes wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Saalfeld unter Telefon: 03671-560 entgegen.

Über zwei Promille

Mittwochnachmittag teilte ein Passant der Polizei einen Quadfahrer in der Pößnecker Straße in Saalfeld mit, welcher offensichtlich gesundheitliche Probleme hatte. Nach einem kurzen Gespräch zwischen beiden, ob aufgrund der auffälligen Fahrweise alles in Ordnung sei, fuhr der Quadfahrer laut Polizei in unbekannte Richtung davon. Aufgrund des bekannten Kennzeichens suchten Polizeibeamte die Halteranschrift auf und stellten vor dem Haus das gesuchte Quad fest- der vermeintliche Fahrer lag daneben.

Auf Ansprache konnte der Mann nicht aufstehen, gab an, dass ihm beim Absteigen schwarz vor Augen geworden sei. Aufgrund starken Atemalkoholgeruchs, wurde ein Test durchgeführt, welcher über 2 Promille ergab. In der Nähe seines Grundstücks hatte der Mann ein geparktes Fahrzeug angefahren. Er verweigerte ausdrücklich eine ärztliche Behandlung und wurde nach einem kurzen medizinischen Check an seiner Wohnanschrift belassen.

