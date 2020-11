Ende der Sparkassenfiliale beschäftigt Sitzendorfs Rat

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sind in Sitzendorf die Entscheidungen der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt zur Ausdünnung des Filialnetzes in der Schwarzatalregion angekommen. Das kommunale Kreditinstitut hatte entschieden, dass von den drei bisherigen Filialen zwei Drittel geschlossen werden, darunter neben Katzhütte auch Sitzendorf. Erhalten bleiben soll nur der Standort Oberweißbach.

Für Sitzendorf ist die bittere Pille etwas dadurch versüßt, dass zumindest der Weiterbetrieb des Geldautomaten und des Kontoauszugsdruckers zugesichert wurde. Für Bürgermeister Martin Friedrich (CDU/Brauchtum/Feuerwehr), der sich auch im Kreistag gegen die Ausdünnungspläne ausgesprochen und zugesichert hatte, dies auch im Verwaltungsrat der Sparkasse weiter zu tun, ist diese vermeintliche Beruhigungspille allerdings trügerisch. “Wir wissen, dass man sich bei dem Gebäude, dem die Filiale derzeit untergebracht ist, mit Verkaufsabsichten trägt.

Was dies für die beiden Automaten bedeutet, die in dem Gebäude untergebracht sind bedeutet, kann man zumindest ahnen. ”FDP-Gemeinderatsmitglied Henry Götze, der wie Friedrich auch dem Kreistag angehört, hat die Frage aufgeworfen, ob auch geprüft worden ein, Sitzendorf in eine SB-Filiale umzuwandeln. Dazu gehöre, so Götze nicht nur die Möglichkeit, Geld abzuheben, und den eigenen Kontostand einzusehen bzw. gegebenenfalls die Kontoauszüge schriftlich auszudrucken, sondern auch ein Terminal für Überweisungen oder auch die Möglichkeit Geld einzuzahlen.

Aber auch dabei bleibt die Problematik, des Raumbedarfs angesichts einer Verkaufsabsicht für die Immobilie. Im Sitzendorfer Fall unglücklich: Selbst, wenn die Kommune sich aus Gründen infrastruktureller Daseinsvorsorge vor allem für die ältere Bevölkerung für das Thema selbst stark mache, kommt sie genau zum falschen Zeit: “Natürlich wäre es auch diskutierbar gewesen, im Multifunktionsgebäude einen Raum für einen Geldautomaten und weitere Gerätschaften zu finden, doch die mehrjährige Planungs- und Bauphase sind mit der Inbetriebnahme für die Feuerwehr jetzt nun auch nach außen hin abgeschlossen.

Martin Friedrich: “Wir können nicht einmal eben einen der Räume aufschließen und dort Automaten hinstellen, da braucht es schon mehr, auch vor allem auf der dem Nutzer abgewandten Seite des Automaten.”Immerhin kurzfristig möglich und machbar scheinen kommunale Raumangebote, bei denen Sparkassenmitarbeiter mit ihren Kunden in Sitzendorf Beratungen durchführen können.

Verwaltung könnte Transport der Sparkassenpost nach Oberweißbach übernehmen

Weitere Möglichkeiten prüft auch Ulf Ryschka, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal, den die Gemeinschaftsversammlung auf ihrer letzten Sitzung beauftragt hatte, Verhandlungen zu führen. Er habe dem Vorstand gegenüber deutlich gemacht, dass er als Vertreter kommunaler Körperschaften diesen Rückzug nicht gutheißen könne. Im Sitzendorfer Gemeinderat erklärte er, dass er etwa Zahlen dazu vermisse, wie die Frequentierung der Filialen und Geldautomaten konkret sei und welche Schwelle dauerhaft unterschritten werden müsse, damit es einen Rückbau des Netzes gibt. Diesbezüglich vermisse er, so Ryschka, auch ein Wort des Vorsitzenden des Verwaltungsrates, also Landrat Marko Wolfram (SPD).

Bei aller Kritik an Faktenmangel bezüglich der Entscheidungsnachvollziehbarkeit gibt es auch auch konstruktive Gedanken. So gibt es etwa in der Verwaltung, bei der es auch Verkehr zwischen den Standorten Oberweißbach und Sitzendorf gibt, Überlegungen, inwieweit Post (mit Überweisungen) der Sparkassenkunden in Sitzendorf gesammelt und in Oberweißbach in die Filiale gebracht werden könne.