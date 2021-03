Ende für Physiotherapie in Königsees Lindenstraße

Abschied mit weinendem aber auch lachendem Auge: Mit der Übergabe der Räumlichkeiten der Physiotherapiepraxis Mähler & Sülflow in der Lindenstraße 2 zurück an den Vermieter - die Stadtverwaltung - endete auch ein Vierteljahrhundert an diesem Standort. Die Praxis an dieser Adresse ist nun geschlossen. Nachdem Sylvia Mähler 1993 eine Praxis im Gebäude von Hofmann & Sommer gegründet hatte und Sabine Sülflow rund drei Monate danach dazu kam, bezogen sie 1996 - also vor 25 Jahren - nach dem Auszug der Amtsärzte dort die Räumlichkeiten in der ehemaligen Poliklinik in der Lindenstraße.

Sylvia Mähler und Sabine Sülflow sehen mit Zufriedenheit auf die Jahre zurück, in denen es natürlich geschäftlich auch Höhen und Tiefen gab.

Mitarbeiterin Diana Seiferth ist auch schon von Anfang an dabei. Sie hatte 1993 nach dem Studium in der Praxis ihre Praktika gemacht und ist geblieben. Zuletzt bestand das Team aus elf Mitarbeiterinnen. Sylvia Mähler eröffnet neue Praxisräume am Hauptbeil 24. Sabine Sülflow geht in den wohlverdienten Ruhestand, bleibt der Praxis aber noch stundenweise erhalten.

Bürgermeister Marco Waschkowski verabschiedete die beiden Frauen am Freitag aus den städtischen Räumlichkeiten, bedankte sich für ihre Tätigkeit zum Wohle ihrer Patienten in Königsee und Umgebung und wünschte für die Zukunft alles Gute.