Zum 1. Oktober hat Rudolstadt einen Energiemanager eingestellt, wie Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) kürzlich in einem Bericht mitteilte. „Ziel ist es, ein kommunales Energiemanagement für alle energierelevanten Liegenschaften einzuführen“, heißt es darin weiter.

Energiemanagement beinhalte unter anderem die Bereiche der monatlichen Erfassung und Überwachung des Heizenergie-, Strom- und Wasserverbrauchs und die Beratung des Betriebspersonals in Fragen der Betriebsführung. Darüber hinaus gehört die Gebäudeanalyse zur Planung von Einspar- und Sanierungsmaßnahmen zu den Aufgaben. „Diese Aktivitäten führen zu einer Energieverbrauchssenkung verbunden mit einer deutlichen Umweltentlastung – insbesondere Co2-Einsparung – und natürlich zu einer Kostenreduzierung“, argumentiert Reichl.

14 kommunale Gebäude haben einen hohen Wärmeverbrauch

Erste Ergebnisse aus der Arbeit des Energiebeauftragten Benjamin Majonek liegen bereits vor. Alle Wärmeverbräuche aus dem vergangenen Jahr wurden im Zuge seiner Arbeit zusammengetragen und anschließend ausgewertet. „Dadurch konnten 14 Objekte priorisiert werden, welche für 60 Prozent des Gesamtwärmeverbrauchs aller energierelevanten kommunalen Gebäude verantwortlich sind. Ausgenommen sind das Freibad und das Saalemaxx, weil sie Sonderfälle sind“, sagt der Bürgermeister. Im nächsten Schritt sollen die priorisierten Gebäude genauer betrachtet werden.

Auf Nachfrage heißt es aus der Presseabteilung der Stadtverwaltung Rudolstadt: „Grundsätzlich wurden die priorisierten Gebäude nach ihrem prozentualen Wärmeverbrauch am Gesamtwärmeverbrauch ausgewählt. Ein erhöhter Verbrauch war bei den folgenden priorisierten Gebäuden festzustellen: Kindergarten „Feste Burg“, Kindergarten „Pfiffikus“, Kindergarten „Louella“, Grundschule West. Diese vier Gebäude werden also als erstes optimiert,“ und weiter: „Für jedes Gebäude wird ein Vergleichskennwert aus Bruttogrundfläche und Wärmeverbrauch gebildet.“ Dieser Kennwert werde anhand des Gebäudetyps mit Kennwertdatenerhebungen verglichen und die Abweichung (positiv oder negativ in Prozent) ermittelt.

Mindestens jährlich wird der Energiemanager über seine Ergebnisse berichten.