Kein schöner Anblick am Rand von Leutenbergs Altstadt: Das zweistöckige Gebäude am Herrngarten 9 war 2016 von einer britischen Staatsbürgerin erworben worden. Getan aber hat sich seitdem nichts.

„Engländer-Haus“ in Leutenberg darf weiter ruhen

Leutenberg. Der Stadtrat erteilt einem FDP-Vorstoß zur Zwangsvollstreckung gegen die Hausbesitzer mehrheitlich eine Absage.

Ganz so schlimm wie zunächst befürchtet ist die finanzielle Bilanz des ersten Corona-Jahrs für die Stadt Leutenberg dann doch nicht ausgefallen. Zwar rutschten die Anteile aus der Einkommenssteuer um rund 31.000 Euro zusammen und die Erträge aus Konzessionen um etwa 6000 Euro.

Doch überraschend stabile und hohe Gewerbesteuern vor allem der zwei wichtigsten Firmen Rameder und CTP sowie die zusätzlichen Corona-Hilfen des Landes im Umfang von rund 190.000 Euro sorgten dafür, dass der tatsächlich umgesetzte Verwaltungshaushalt nur um etwa 30.000 Euro unter dem ursprünglichen Plan blieb, wie Kämmerin Sandra Grosch jetzt vor dem Stadtrat erläuterte.

Wenn auch der Vermögensetat deutlicher schrumpfte – nämlich um fast ein Drittel –, so hatte es doch für die Rücklagen einen positiven Effekt: Mit rund 674.500 Euro blieben zum Jahresende weit mehr im Säckel als ursprünglich geplant. Aber längst nicht genug, um vom bisherigen Leutenberger Kurs – maximal ein großes Bauvorhaben pro Jahr – abzurücken. Das bekam am Montag auch die FDP-Fraktion um Helga Zapf zu spüren, die gern einen weiteren Schandfleck aus dem Stadtbild getilgt sehen möchte.

Seit Erwerb des Hauses keine Grundsteuer bezahlt

Es geht um das Gebäude Herrngarten Nummer 9, einen langgestreckten Fachwerk-Zweigeschosser am Südende der Altstadt, Dach und Wände mit Schiefer bedeckt und deutlich erkennbar schon lange ohne Nutzung. In Leutenberg tituliert als „Engländer-Haus“, weil eine britische Staatsbürgerin die seit der Wende leerstehende Immobilie, dereinst wohl Sitz der schwarzburgischen Forstverwaltung und später Bürgermeister-Wohnhaus, im Jahr 2016 erworben hatte.

Seither aber nichts am Haus getan und auch keine Grundsteuern gezahlt hat; um die 3000 Euro soll „die Engländerin“ inzwischen der Stadt schulden.

Aus Sicht von Zapf sollte die Kommune möglichst zügig nun die Zwangsvollstreckung einleiten, um entweder zu ihrem Geld oder aber besser noch in Besitz der Immobilie zu gelangen, um diese abreißen zu lassen und so dringend benötigte weitere Parkplätze zu schaffen; Gastronomen wie auch andere Geschäftsleute der Innenstadt hätten daran dringendes Interesse, zumal bei einem eventuellen Parkverbot auf dem Markt. Oder man erzwinge zumindest die Zwangsversteigerung des Objekts in der Hoffnung, ein neuer Besitzer würde dann das Gebäude wieder herrichten.

Hans Leeder und Matthias Klaenhardt (Freie Wähler) sprachen sich ebenfalls dafür aus, die Sache zumindest anzugehen, auch weil das jahrelange Verweigern von Grundsteuern nicht als schlechtes Beispiel Schule machen dürfe.

Weiteres Vorhaben nicht machbar

Grosch und Bürgermeister Robert Geheeb (SPD) indessen gaben zu bedenken, dass die Stadt nichts anschieben könne, „wofür wir in den nächsten Jahren absehbar kein Geld haben“, wie es die Kämmerin formulierte. Zumindest für dieses und das folgende Jahr seien alle investiven Mittel mit dem Abriss und der Neugestaltung des „Katja“-Geländes gebunden, zudem noch nicht endgültig sicher ausfinanziert.

Angesichts der weiter engen Haushaltslage, einer eventuell weiter krisenhaften Wirtschaft und anderer dringender Vorhaben wie etwa der Straßensanierung wegen Abwasser-Umbauten am Flauer sei ein weiteres Vorhaben mit unsicherem Ausgang nicht machbar. „Wir haben Wichtigeres zu finanzieren und Dringenderes durch die Verwaltung abzuarbeiten“, fasste Geheeb zusammen.

Auf Antrag der Stadtverwaltung sollte der Stadtrat den FDP-Vorschlag ablehnen – was dieser denn auch mit deutlicher Mehrheit tat.