Groschwitz/Eichfeld. Sieben entlaufene Pferde haben an der Bundesstraße 90 am Pörzbergtunnel nahe Rudolstadt für Aufregung gesorgt.

Entlaufene Pferde sorgen für Aufregung und Polizeieinsatz an Bundesstraße

Am Mittwochnachmittag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer sieben entlaufene Pferde auf der Fahrbahn der Bundesstraße 90 am Pörzbergtunnel in Richtung Groschwitz.

Da die Gefahr bestand habe, dass die Tiere versuchen den Tunnel zu durchqueren, rückte umgehend die Polizei aus. Vor Ort wurden die Pferde glücklicherweise nicht im Tunnel sondern im Bereich Groschwitz entdeckt.

Durch Recherchen zu möglichen Tierhaltern aus dem Umfeld sei der Halter ermittelt worden, der seine Pferde unversehrt in Empfang nehmen konnte. Wie die Tiere aus der Koppel ausbrechen konnten, ist derzeit noch unklar.

