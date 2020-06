Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Entwicklungskonzept soll Zukunft möglichst vieler Museen sichern

Über 50 Museen und Heimatstuben gibt es im Landkreis, doch die Mehrzahl ist weithin unbekannt, viele sind in ihrer Existenz bedroht. Bereits sechs museale Einrichtungen in Dörfern haben in den letzten Jahren geschlossen, manche öffnen nur noch nach Vereinbarung. Ein Entwicklungskonzept des Landkreises soll für Landratsamt, Kreistag und die musealen Einrichtungen eine Arbeitsgrundlage für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Museumslandschaft darstellen.

Wie der Kulturausschuss des Kreistages am Mittwoch einstimmig beschloss, soll es unter der Regie des Kulturamtes in einer Arbeitsgruppe aus Kreistagsmitgliedern, dem Kreisheimatpfleger Ralf Thun, Vertretern von hiesigen Museen und des Museumsverbandes Thüringen bis Ende 2021 erarbeitet und dem Kreistag vorgelegt werden.

Dabei werde es nicht darum gehen, dass der Landkreis weitere Museen übernimmt oder sämtliche Häuser mit massiven Zuschüssen flutet, betonte Landrat Marko Wolfram (SPD). Vielmehr solle das Konzept erstmals eine systematische und umfassende Betrachtung aller musealen Einrichtungen, ihrer Bestände, Betreiber- und Finanzierungsstrukturen sowie sonstigen Besonderheiten liefern, Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten, Anregungen zur Erhöhung von Attraktivität und damit auch Stabilität liefern. Inhaltliche Vorgaben oder organisatorische Eingriffe werde es aber nicht geben, hieß es im Ausschuss.