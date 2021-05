Erfurter Studenten starten Online-Umfrage zu Bahnhof Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Der Bad Blankenburger Bahnhof steht im Fokus: Wie kann der Bereich optimiert werden?

Der Bahnhofsbereich in Bad Blankenburg beschäftigt derzeit eine kleine Gruppe junger Menschen, die in Erfurt studiert. Einbeziehen wollen sie auch Einwohner der Stadt Bad Blankenburg und der Region, die sie im Rahmen ihres Studienprojektes der Stadt- und Raumplanung sowie des Verkehrs und Transportwesens zur Teilnahme an einer Umfrage aufrufen möchten. Hintergrund ist eine mögliche Umgestaltung und eine verkehrstechnische Optimierung.

QR-Code zur Umfrage Bahnhof Bad Blankenburg Foto: Jonas Hänsel

Wie Jonas Hänsel, ein Mitglied dieser Gruppe berichtet, soll die Umfrage heute starten und online gehen. Sie befasst sich mit der Nutzung und Wahrnehmung des Bahnhofs in Bad Blankenburg. Das Ausfüllen des Fragebogens dauere etwa fünf Minuten und sei anonym, wie Jonas Hänsel versichert. „Wir waren dazu auch schon mit der Stadt und Kombus im Gespräch“, erzählt er weiter. Unterstützung für dieses Projekt bekommen sie von allen Seiten.

Auch über soziale Netzwerke wollen die Unterstützer die Reichweite der Umfrage erweitern. Wie häufig nutzen Sie den Bahnhof in Bad Blankenburg? Zu welchem Zweck kommen Sie zum Bahnhof? Welche Verkehrsmittel nutzen Sie in Verbindung mit dem Bahnhof? Wie wichtig sind welche Verkehrsangebote? Was gefällt und stört am Bad Blankenburger Bahnhof? Wie kann der Bereich am Bahnhof aufgewertet werden? - Fragen wie diese sollen Zielgruppen herausfiltern und den Bedarf der Menschen ermitteln, die diese Verkehrsmittel nutzen. Dabei sind nicht nur die Blankenburger gefragt sondern auch Gäste der Stadt.

„Wir wollen von den Menschen wissen, welche Probleme sie möglicherweise vor Ort haben, damit Abhilfe geschaffen werden kann“, sagt Jonas Hänsel. Durch einen ihrer Dozenten seien sie auf die Bedingungen im Bahnhofsbereich von Bad Blankenburg aufmerksam geworden. „Er kommt aus der Gegend und weiß, dass der Bereich auch schon oft bei Stadtratssitzungen im Gespräch war.“

Bis einschließlich 23. Mai sei es möglich sich an der Umfrage der Studenten zu beteiligen.

Zur Umfrage: https://evaluation.fh-erfurt.de/evasys/public/online/index/index?online_php=&p=5MANE&ONLINEID=576058704598034651469224255353827757149867