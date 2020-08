Erster positiver Coronafall seit Ende Mai im Landkreis

Ein Mann aus Saalfeld wurde nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet positiv auf das Coronavirus getestet. Der Mann befindet sich mit seiner Familie in Quarantäne, die Kontaktpersonenermittlung ist erfolgt. Das teilt das Landratsamt mit. „Ich appelliere an ausdrücklich alle Reiserückkehrer, nicht nur die Rückkehrer aus Risikogebieten: Bitte lassen Sie sich umgehend testen, sobald Sie Symptome verspüren. Nur so können wir den Virus isolieren, seine weitere Verbreitung verhindern und uns schützen!“, so Landrat Marko Wolfram (SPD).

Termine unter Telefon 116117

Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten haben die Möglichkeit, sich binnen 72 Stunden nach der Einreise freiwillig kostenlos testen zu lassen. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten besteht eine Testpflicht, um den Infektionsweg nachvollziehen zu können und einer weiteren Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Entsprechende Termine können durch die Rückkehrenden unter der Nummer der kassenärztlichen Vereinigung 116117 vereinbart werden. Der Freistaat Thüringen richtet ab Samstag am Flughafen Erfurt-Weimar eine kostenlose Testmöglichkeit für alle Fluggäste ein.