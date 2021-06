Erstes Schwarzatal-Parlament erklärt Haltung zu Katzhütte

Mellenbach-Glasbach Der Ortschaftsrat Mellenbach-Glasbach tagt am Mittwoch unter anderem über Gelder für die örtlichen Vereine.

Noch weiterhin mit strengen Corona-Auflagen - also dem FFP2-Maske-Tragen für alle während der gesamten Sitzung - sind die Tagungen kommunaler Gremien beauflagt. Das gilt zumindest für Mittwoch, 9. Juni, wenn sich 19 Uhr im neuen Dorfgemeinschaftshaus die Mitglieder des Ortschaftsrates Mellenbach-Glasbach treffen. Zumindest ergibt sich das aus der seit dem 4. Juni ausgehängten Tagesordnung.

In ihr geht es außer den üblichen Formalien in jeweiligen Beschlussvorlagen auch um die Vergabe der freien Mittel an die Vereine der Ortschaft, einen Antrag an den Stadtrat über Mietbefreiung für Vereine in diesem Jahr sowie eine Beratung über Ordnung und Sicherheit auf dem Gelände der ehemaligen Sargfabrik.

Bemerkenswert ist auch ein Beschlussantrag über eine Stellungnahme des Ortschaftsrates zum Verbleib von Katzhütte in der 2019 neu gegründeten Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal.