„Es fehlt die öffentliche Wahrnehmung“

Ohne Corona würden jetzt etwa 60 Gemälde des Rudolstädter Marinemalers Olaf Rahardt in einer Ausstellung anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft in Bayreuth zu sehen sein. Die Veranstaltung ist abgesagt. Wie viele andere derzeit auch.

1. Herr Rahardt, was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Der ersatzlose Wegfall dieser Ausstellung ist ein schmerzlicher Verlust. Ich habe viel Arbeit im Vorfeld investiert, mehrere Bilder, darunter eines mit den beiden Schiffen „Bayreuth“ und „Rudolstadt“, gemalt. Diese Ausstellung hätte gewiss eine enorme Strahlkraft für die Arbeit des kommenden Jahres gehabt. Wie gesagt, „hätte“. Nun gehen dadurch nicht nur die Einnahmen verloren, auch die in Vorbereitung auf die Ausstellung getätigten Ausgaben, unter anderem in Material und Bilderrahmen, waren völlig umsonst. Fast schlimmer aber ist der Verlust der öffentlichkeitswirksamen Wirkung solcher Ausstellungen.

2. Was nicht ohne Auswirkungen auf den Betrieb der Galerie in der Rudolstädter Marktstraße bleibt?

Ja, mit der Absage der Ausstellungen, darunter neben Bayreuth auch in Dortmund, oder des geplanten Auftritts beim Frühlingsball des Theaters Ende April in der Stadthalle fehlen Möglichkeiten zur Präsentation und damit im Endeffekt auch ein wertvoller Zugewinn, um die Galerie in Rudolstadt am Leben zu erhalten. Denn dort laufen die Kosten ja weiter.

3. Wie werden Sie die Zeit bis zum Ende dieser Krise überbrücken?

Ich werde einige Altaufträge abarbeiten. Das Problem ist, dass derzeit kaum neue dazukommen. Auch ist es aktuell schwierig, größere Gemälde zu ihren Besitzern zu bringen. Malen vor Publikum fällt aus, die Laufkundschaft in der Galerie fehlt. Die einzige Ausstellung, die ich im Moment noch für realistisch halte, ist im Oktober in Graal-Müritz. Ich nutze die freie Zeit und arbeite weiter unter anderem an neuen Rudolstadt-Motiven. Wir wollen für 2021 einen Rudolstadt-Kalender herausgeben. Und im August steht wieder eine Seefahrt an. Ich hoffe, dass dies machbar sein wird.