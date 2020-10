etzlinge gegen Borkenkäfer und Rotwild im Deesbacher Wald

Als die Fürsten vor Jahrhunderten des Deesbachern 330 Hektar Wald schenkten, das sind rund drei Viertel der Gemeindefläche, verbanden sie es mit der Idee, dass die Menschen auf dem Berg sich damit ihren Lebensunterhalt verdienen sollten. Daran hat sich bis heute nichts geändert, die Kommune hat kaum andere Einnahmequellen.

Was aber, wenn die Holzpreise so niedrig sind, dass die Kosten für den Einschlag höher sind als der Ertrag? Was, wenn Forstfirmen überall im Land gegen den Borkenkäfer gebraucht werden und man sie nicht so einfach überzeugen kann, im Deesbacher Wald Befallsherde zu beseitigen?

Der hat nämlich eine besondere topografische Eigenschaft. Er ist schief. Schief wie das ganze Dorf, sprich, er liegt am Steilhang. Was eine überaus reizvolle Landschaft als Trumpf abgibt, ist für jeden, der im Gelände arbeiten muss, nicht nur eine körperliche Last sondern wegen des Technik-Aufwands ein zusätzlicher Kostenfaktor. Deesbach ist in den letzten Jahren noch mit einem blauen Auge davongekommen. In der Höhenlage und der Feuchtigkeitswirkung des Talsperrensystems im Lichtetal hat der Borkenkäfer einige natürliche Gegenspieler.

Zu ihnen gehören außerdem auch menschliche: Alexandra Liepold ist der Name, der in Deesbach zuerst fällt, wenn es um den Wald geht. „Ohne unsere Alex stünden wir um vieles schlechter da”, ist Gemeinderatsmitglied William Lindner sicher. Die mag so viel überschwängliches Lob nicht besonders gern hören. „Ich mache einfach nur meine Arbeit.” Zu dieser gehört an diesem Oktobervormittag ein Besuch an der Stelle im Wald, wo sich am 7. November deutlich mehr Menschen sammeln sollen als sonst. Weniger der grandiosen Aussichten wegen, sondern im um schwierigsten Gelände 1000 neue Bäume zu pflanzen. Die Kahlfläche ist zuletzt dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen.

Zu der schlechten gehört auch eine gute Nachricht: Vermittelt durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, hat eine Firma aus dem Norden, die anonym bleiben will, 1000 Bäume für den Deesbacher Forst spendiert. Douglasien und Bergahorne sind die beiden Baumsorten, die an dieser Stelle eingepflanzt werden sollen. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und brauchen nun alle freiwilligen Hände, die uns bei dieser Aktion unterstützen”, ruft Bürgermeisterin Claudia Böhm öffentlich zum Pflanzen auf.

Doch bevor der Trupp an dem Morgen in den Wald kann, ist noch andere Vorarbeit nötig. Das etwa ein Hektar große Areal am Steilhang muss komplett eingezäunt werden. Mit Material, das viele Jahre halten muss.

Der Wald um Deesbach hat nämlich noch einen anderen mächtigen Feind. Er ist so natürlich wie der Borkenkäfer, doch ist es wie immer die Dosis, die das Gift macht. William Lindner kommt ins Erzählen, wenn er von der massiven Rotwild-Dichte auf den Hängen berichtet. Die Ursache war hausgemacht. Jahrelang hat der Jagdpächter nur den Abschussplan erfüllt, den er selbst aufgestellt hatte, und der war so sehr unterdimensioniert, dass die Gemeinde nach gutachterlich festgestellten Verbissschäden in sechsstelliger Höhe sich mit gerichtlicher Hilfe aus dem Pachtvertrag klagte.

Gefräßiges Rotwild sorgt für „Bonsai-Buchen“

Seit sie die Jagd selbst organisiert und den Jagddruck massiv erhöht hat, kehrt die andernorts übliche Balance langsam wieder zurück. Sehr langsam, denn die beiden Führer durch den Wald können alle paar Meter Stellen zeigen, an denen eigentümlich verwachsene Buchen und Fichten stehen. „Lauter Bonsais“, kommentiert William Lindner sarkastisch die mickrigen Höhen. Die Ursache ist offensichtlich: Hirsche aber auch Rehe lassen sich jedes Jahr erneut die frischen Triebe als Delikatesse schmecken.

Das gleiche Schicksal würde - trotz hohen Jagddrucks auch den Setzlingen blühen, deswegen müssen sie geschützt werden. Am Gegenhang kann dieser Effekt am Rande einer eingehegten Schonung eindrucksvoll betrachtet werden: Hinterm Zaun fast urwaldartiger Wuchs, davor immer am Zaun entlang ein Wildwechsel, denn jeder Trieb, der durch die Zaunmaschen wächst, ist heiß begehrt. Davor mickern Buchen: Jahre alt, aber kaum kniehoch.

Nach so viel Zuversicht bleibt eigentlich nur noch die Hoffnung, dass es durchweg regnen möge. Außer, wenn möglich, am Pflanz-Samstag.

Treffpunkt für die Aktion ist am Samstag, dem 7. November um 9 Uhr der Parkplatz am Kräutergarten unweit des Ortseingangs. Arbeitskleidung und Arbeitshandschuhe sind angeraten, Werkzeuge, etwa eine Pflanzhacke sind willkommen. Für Verpflegung und warme Getränke ist gesorgt. Damit der Einsatz geplant werden kann, ist eine Anmeldung an 0175/9305491 oder per E-Mail bm.deesbach@t-online.de hilfreich.