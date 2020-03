Ex-Rudolstädter Autorin mit Mini-Rolle im Freitagabend-Film

Die Filmreihe „Praxis mit Meerblick“ dreht sich um die Ärztin Nora Kaminski auf der Insel Rügen. „Sehnsucht“ ist der Titel der Folge, die diesen Freitagabend in der ARD ausgestrahlt wird. Unter „Besetzung und Stab“ findet man einen Namen, der in Rudolstadt nicht ganz unbekannt ist. Das Drehbuch zu dieser Folge stammt von Anja Flade-Kruse.

Die 42-Jährige ist im Saaletal aufgewachsen, hat in Rudolstadt Abitur gemacht und nach dem Studium in Leipzig (Journalismus und Germanistik) und Potsdam (Drehbuch und Dramaturgie) den Weg in die Film- und Fernsehbranche gefunden. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin. Von sich reden machte sie zuletzt unter anderem als Drehbuchautorin des erfolgreichen neuen Alfons-Zitterbacke-Filmes.

Im Osten verortet

Die am Freitag ausgestrahlte Folge ist nicht ihre erste Arbeit für diese Produktion. Wie es dazu kam? „Wir sind insgesamt drei Autoren und wechseln uns ab, zwei ältere Herren und ich. Die Produzentin wollte gern eine Frau im Schreibteam haben, am liebsten eine aus dem Osten“, berichtet Anja Flade-Kruse. Dass sie die Reihe gut findet, muss man nicht betonen. „Wir versuchen, realitätsnäher zu schreiben, als das vielleicht bei anderen Filmen am Freitagabend der Fall ist. Und das Geschehen ist ganz bewusst im Osten verortet. Das mag ich sehr“, beschreibt sie, was ihr die Arbeit bedeutet.

Drehort ist Saßnitz. Dort ist Anja Flade-Kruse auch immer mal mit vor Ort am Set. „Da kommt man ins Gespräch, jeder hat seine Sicht auf das Ganze“, erzählt sie. Dabei hat es sich gefügt, dass sie in dieser Folge in einer kleinen Rolle zu sehen ist. Außerdem findet sie die Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn gut. „Eigentlich das ganz Team“, fügt sie hinzu. „Sie spielen das super gut“.

Das nächste Drehbuch schon fertig

Während man gespannt darauf schaut, wie der Film bei den Zuschauern ankommt – er muss sich unter anderem gegen den Start der neuen Serie „Der Alte“ behaupten –, wird schon fleißig an neuen Folgen gearbeitet. „Ich gebe am Freitag das Drehbuch für einen weiteren Film ab, der für nächstes Jahr geplant ist. Und die Überlegungen gehen schon bis in das übernächste Jahr“, sagt die Autorin.