Schwarza. Das Jugend- und Familienhaus in Schwarza feiert anders als die anderen den Karneval.

Fasching als Familienfest in Schwarza

Keine Büttenrede, keine Tanzgruppen, kein Funkenmariechen und kein Elferrat: Dennoch hat die Faschingsfeier im Jugend- und Familienhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Schwarza alles, was das Kinderherz begehrt.

Gleich am Eingang wartet ein Glücksrad darauf, gedreht werden. Die Preise sind gesammelte Spenden und nur ein kleiner Beitrag ist nötig, um das Glücksrad zu bedienen. Einige Meter weiter riecht es nach frischen Waffeln. Puderzucker war gestern – heute sind die Waffeln bunt, bevor sie in die Münder der Kinder wandern. Ebenso bunt sind die Luftballonfiguren, die Michael Baldrich, pädagogischer Mitarbeiter, für die Kinder anfertigt.

Baldrich: „Es werden von Jahr zu Jahr mehr Besucher“

Obwohl er fest zum Team gehört, weiß er, wie wichtig in diesem Haus die Ehrenamtlichen sind – gerade zu solchen Anlässen wie dem Familienfasching am Samstagnachmittag. „Heute sind drei Hauptamtliche und gut ein Dutzend Ehrenamtliche hier, um den Tag für die Kinder und Familien zu gestalten.“ Sie betreuen Bastelstände, Spiele, backen Kuchen und kochen Suppen. Genug zu tun gibt es auf jeden Fall.

Die Gäste sind an diesem Tag kaum mehr überschaubar. „Es werden von Jahr zu Jahr mehr Besucher“, sagt Baldrich. Neben Fasching wird auch Ostern gefeiert und der Herbst eingeläutet. „Wir haben um die fünf Feste pro Jahr, die abseits des täglichen Angebotes hier stattfinden. Sein Blick richtet sich in Richtung Außengelände. „Dort ist zum Beispiel die Ostereiersuche.“ Das nächste Kind kommt vorbei und möchte gern eine Ballonfigur haben. Bis 17 Uhr toben die kleinen Piraten, Taucher, Prinzessinnen, Cowboys und Superhelden durch die Räume. Viel kosten Spiele und Snacks nicht, jeder soll sich willkommen fühlen – ganz egal, was der Geldbeutel hergibt.

Heute ist alles wieder aufgeräumt, wenn Türen des Hauses geöffnet werden. Dann geht es wieder ans Töpfern, die Holzarbeiten, Beratungen und in die Krabbelgruppen. Das ganz alltägliche Leben im Jugend- und Familienhaus.