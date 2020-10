Ferienkurs in Rudolstadt erinnert an hiesige Porzellan-Tradition

Vorsichtig legt Samantha ein Abziehbild mit keramischer Farbe auf den Teller. Dann löst sie mit viel Fingerspitzengefühl die Unterschicht langsam ab. „Sanft nach außen streichen, damit das restliche Wasser entfernt wird“, rät ihr Keramikerin Antje Reinhardt. Schließlich zieren drei kleine Tierfiguren den weißen Teller, der später noch gebrannt wird. Im Ferienkurs in der Rudolstädter Kunstwerkstatt dreht sich noch bis Mittwoch alles rund um Porzellan.

Sechs Teilnehmer haben sich dafür angemeldet. „Die Grundidee dabei ist, auf die Porzellantradition hier in der Region zu verweisen, sich auf die Spuren des Weißen Goldes zu begeben und selbst kreativ zu sein“, so die Kursleiterin.

Eine kleine Programmänderung gegenüber der Ankündigung hat es coronabedingt gegeben. Statt der Aeltesten Volkstedter Porzellanmanufaktur unterstützt jetzt die Porzellanmanufaktur Kämmer aus Volkstedt die Hobbykünstler unter anderem mit Material. Thematisch konzentriert man sich jetzt mehr auf das Dekor, genauer gesagt auf die Siebdruck-Technik. Samantha ist dafür extra aus Kaulsdorf nach Rudolstadt gekommen. „Wir haben es in der Zeitung gelesen, es hat mich interessiert. Cool ist, dass man hier unter Anleitung arbeiten kann“, so die 15-Jährige.

In jeder Familie gab es Porzelliner

Für sie und die anderen begann der Montag zunächst mit einer Einführung in die regionale Porzellangeschichte und Materialkunde. „Vor etwa 100 Jahren war auch in Rudolstadt fast die Hälfte der Werktätigen in einer der vielen Porzellanmanufakturen beschäftigt. Fast in jeder Familie gab es Porzelliner“, erfahren sie von Kunstwerkstatt-Leiterin Johanna Fischer.

Samantha (links), Wuyi (rechts) und ihre Mutter üben sich im Ferienkurs der Rudolstädter Kunstwerkstatt im Verzieren von Porzellan. Foto: Heike Enzian

Anschließend konnten sie bei einer Führung durch die Porzellansammlung der Heidecksburg und das dortige Archiv mit Museumsmitarbeiterin Jeanette Lauterbach besondere Stücke selbst in Augenschein nehmen. Hier lernten sie unter anderem historische Dekore kennen und nahmen manche Idee für das eigene Schaffen mit.

Porzellantradition bewahren

„Die Technik kennenzulernen eröffnet die Möglichkeit, eigene Dekore zu entwerfen“, so Antje Reinhardt. „Und wir haben geübte Zeichner dabei.“ So wie die elfjährige Wuyi, die mit ihrer Mutter extra aus Jena gekommen war, um am Kurs teilzunehmen. Dafür hatten die beiden Porzellan aus der Heimstadt der Mutter, die aus Shanghai stammt, mitgebracht.

„Am Ende wird jeder ein Stück aus Porzellan mit einem selbst entworfenen Dekor mit nach Hause nehmen können. Der Workshop ist ein Baustein, um die Geschichte der regionalen Porzellanherstellung wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken“, so Antje Reinhardt. Daher ist auch eine Fortsetzung geplant.

„Porzellan ist ein Thema, das viele hier verbindet. Wir sind immer an neuen, spannenden Geschichten interessiert. Wir wollen mit dieser Veranstaltung auch ehemalige Porzelliner erreichen. Das hat etwas mit Erinnerungskultur zu tun“, ergänzt Johanna Fischer. „Und mit der Wertschätzung der so geschaffenen Produkte.“

Die Resonanz auf die Ankündigung des Workshops jedenfalls war groß. Und zwar so groß, dass eine Folgeveranstaltung geplant ist. Zudem gibt es die Idee, in Kooperation mit der Stadtbibliothek in Rudolstadt die selbst gestalteten Stücke auszustellen. Das Projekt wird von öffentlicher Hand gefördert. Der Förderverein der Stadtbibliothek in Kooperation mit der Kunstwerkstatt hatten sich erfolgreich auf ein vom Landkreis ausgeschriebenes Mikroprojekt zum Thema Porzellan in und um Rudolstadt beworben.