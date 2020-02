Ferrero-Auftrag für Könitz Porzellan: Firma will wachsen

Bei Könitz Porzellan wird gezeltet: In der Ofenhalle, direkt am Band, das die Becher und Tassen in die Hitze von bis zu 900 Grad Celsius führt, steht ein weißes Partyzelt. Doch gefeiert wird hier eher nicht: Mit flinken Fingern nehmen Dekorateurinnen kleine Folien mit Vornamen auf und platzieren sie auf weißen Bechern mit der typischen Schrift in Rot und Schwarz – der Nutella-Tasse.

Seit Jahresanfang durchlaufen täglich einige tausend solcher Tassen den 22 Meter langen Brennofen und füllen samt Verpackung fast die gesamte Ofenhalle – Ergebnis der Kooperation von Könitz Porzellan mit Ferrero, dem viertgrößten Süßwaren-Konzern der Welt. Der verspricht gerade Menschen, die zwei Gläser seiner Nuss-Nougat-Creme kaufen, die Zusendung einer Nutella-Tasse – und ab drei Gläsern mit dem vom Kunden gewünschten Vornamen versehen.

Turpin Rosenthal, Geschäftsführer und Gesellschafter von Könitz Porzellan, demonstriert den beschreibbaren Becher als eine Neuentwicklung des Unternehmens. Foto: Foto: Jens Voigt

„Für uns ist das vor allem eine logistische Herausforderung“, erklärt Geschäftsführer Turpin Rosenthal. Schließlich müssen die Namen exakt in der Reihenfolge ihrer Bestellung bei der zu Könitz Porzellan gehörenden Wiedemannschen Druckerei in Saalfeld auf Dekorationsfolien gedruckt, dann in derselben Abfolge aufgetragen und gebrannt und schließlich jeweils in die richtigen Einzelkartons verpackt werden – und das, ohne den Namen des Bestellers zu kennen, der sich in einem Barcode verbirgt. Und zügig gehen muss es auch noch – schließlich sollen zwischen Bestellung und Auslieferung an den Endkunden nur fünf Tage liegen.

Etwa halbe Million Nutella-Tassen geplant

„Das alles so hinzukriegen, war schon ziemlich knifflig“, räumt Rosenthal ein. Zumal die sonstige Produktion ja auch noch gewährleistet sein muss. Aber der Aufwand dürfte sich lohnen: Mit rund einer halben Million Tassen, die der Fachmann stets „Becher“ nennt, bildet die Ferrero-Order einen der größten Einzelaufträge in der Unternehmensgeschichte. Mit dem hübschen Nebeneffekt, dass in diesem Fall der Hersteller nicht verborgen bleibt.

Auf der Tassen-Unterseite prangt unter dem Nutella-Schriftzug auch das Logo von Könitz Porzellan. Vielleicht schaue ja der eine oder andere beim Spülen der Tasse drauf und forsche dann nach weiteren Produkten aus Könitz. Und sei es erst mal nur der passende Teller zur Süßschleck-Tasse, den es im Online-Shop des Unternehmens ebenfalls seit Januar gibt.

Könitz Porzellan musste 2019 deutliche Umsatzbußen hinnehmen

2019 war eines der weniger erfreulichen Jahre für Könitz Porzellan, blickt Rosenthal zurück. Erst die Nachbeben der Schließung der zur Firmengruppe gehörenden Weimarer Porzellanmanufaktur, dann die Eigeninsolvenz der Muttergesellschaft nach überraschenden Zoll-Nachforderungen in Millionenhöhe, die zu einem langwierigen Sanierungs- und Umbauprozess führte und manchen der etwa 2000 gewerblichen Kunden in Deutschland abspringen ließ. Nach Einschätzung des Chefs vor allem solche, deren Aufträge zuvor eher klein und selten waren, die Kommunikation daher nicht besonders intensiv. Gleichwohl ein wichtiger Teil der Sonderproduktion nach Kundenvorlagen, die immerhin rund 65 Prozent der Gesamtherstellung ausmacht – mit teils über 15 verschiedenen Aufträgen an einem Tag.

Das Tochterunternehmen „Konitz Asia“ in Thailand wurde zudem geschlossen, die Verwaltung verschlankt, die Fertigung in Könitz verstärkt, vor allem die Dekorationsabteilung. Insgesamt sei man bei der Beschäftigtenzahl von rund 150 in Könitz und Saalfeld geblieben. Unterm Strich habe die Firma deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.

Nach schwierigem Vorjahr sei Wachstum nun Pflicht

Für 2020 erwartet Rosenthal ein deutliches Wachstum und sieht sich durch Auftragseingänge wie auch durch das Kundeninteresse auf Messen wie kürzlich der „Maison & Objet“ in Paris bestätigt. Mit den unterschiedlich strukturierten Becher-Oberflächen von holzartiger Maserung bis zu Carbon-Waben liege man innovativ weiter vorn und wolle es bleiben. Mittels einer neu installierten Anlage können nun auch Gravuren an den Tassen ausgeführt werden. Investitionen ins Computersystem sollen es ermöglichen, dass Kunden das, was sie später auf ihren Bechern sehen wollen, direkt eingeben und bis zur fertigen Druckvorlage verfolgen können.

Erst einmal aber ist Turpin Rosenthal schon wieder unterwegs: Mit der am Freitag beginnenden internationalen Konsumgüter-Leitmesse Ambiente in Frankfurt/Main steht ein absoluter Pflichttermin auf dem Programm. Als Neuheiten hat Rosenthal unter anderem Teebecher mit Sieb und Schale, zwei neue Umwelt-Becher mit allerlei Informationen über Bäume, Wald und Bienen sowie Becher mit Motiven der Lucky-Luke-Comics dabei. Die Nutella-Tassen nicht, denn die sind trotz ihrer enormen Stückzahl eine Sonderanfertigung.