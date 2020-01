Feuerwehreinsatz in Rudolstadt dauert an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehreinsatz in Rudolstadt dauert an

Der Feuerwehreinsatz nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Rudolstadt dauert am Freitagvormittag an. Feuerwehrleute sind mit Restablöschungen beschäftigt. Zwischendecken werden gewässert, um ein erneutes Ausbrechen des Feuers zu verhindern. Die Bundesstraße ist noch voraussichtlich bis Mittag gesperrt. Unterdessen konnten zwei kleine Wasserschildkröten aus dem Gebäude gerettet werden. Sie wurden zunächst an das Tierheim übergeben.

Verdacht auf Brandstiftung erhärtet

Die Polizei informierte am Vormittag, dass sich bezüglich des Kellerbrandes am Mittwochabend der Verdacht auf Brandstiftung erhärtet hat. Zur Höhe des Gesamtschadens gibt es noch keine Angaben.