Fünf Tage vor Heiligabend: Weihnachtsmänner überraschen Busfahrgäste in Saalfeld

Saalfeld/Rudolstadt In den Stadtlinien der KomBus gab es schon am Dienstag eine erste Bescherung für die kleinen Besucher

Als kleine Aufmerksamkeit und als Dankeschön für die kleinen Fahrgäste schickte die KomBus am Dienstag nachmittags Weihnachtsmänner in alle Stadtlinien des Bedienungsgebietes. Das geht aus einer Mitteilung des Nahverkehrsunternehmens hervor, das vornehmlich in den Kreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla unterwegs ist.

Nette Geste kommt bei den Mitfahrenden gut an

„Ist da ein Roboter drin?“ fragte ein kleiner Junge, der in der Saalfelder A-Linie gerade vom Weihnachtsmann persönlich beschenkt wurde. Mit einem Roboter konnte der KomBus-Weihnachtsmann nicht dienen, aber ein Beutel mit Leckereien und weiteren Kleinigkeiten gab es für jedes Kind, das zwischen 15 und 17 Uhr mit einigen ausgewählten Stadtlinien in Pößneck, Schleiz, Bad Lobenstein, Rudolstadt und Saalfeld fuhr.

Mit der Aktion möchte die KomBus einen kleinen weihnachtlichen Gruß senden und sich bei allen Fahrgästen für das vergangene Jahr bedanken. Die Geste kam bei durchweg allen Mitfahrenden gut an. Eine Wiederholung im kommenden Jahr ist geplant.