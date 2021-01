Für Katzhütte-Bürgerentscheid ist Zweijahresfrist abgelaufen

So wie hier in den letzten Jahren öfter Umleitungskonfusion herrschte, bleibt Katzhütte hinsichtlich seiner kommunalen Zukunft auch weiterhin zerrissen.

Vor wenigen Tagen ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Gera in schriftlicher Form beim Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eingegangen. Das bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion Pressesprecher Peter Lahann. Dass zwischen der Medienmitteilung über die zentralen Gründe des Urteils und der Überstellung der detaillierten Urteils fast fünf Wochen vergingen. schätzt man im Landratsamt auch angesichts der Feiertage nicht als überdurchschnittlich lange Verzögerung ein. Die Monatsfrist für ein mögliches Rechtsmittel beginne auch erst nun zu laufen.

Inhaltlich sieht sich die Kommunalaufsicht (KA) in den Ausführungen in vielen Details bestätigt. So sei der Bürgerentscheid wegen den von der KA festgestellten Verfahrensfehlern (unter anderem, einer falschen Ausschussbesetzung, einer fehlerhaften Auszählung, der nichtöffentlichen Behandlung der Briefwahlumschläge und der unzulässigen Nachzählung rechtswidrig, eine rechtsaufsichtliche Beanstandung nach Paragraph 120 der Thüringer Kommunalordnung sei somit sachlich zutreffend gewesen.

Aufgehoben worden sei der Beanstandungsbescheid des Landratsamtes vom 9. April 2019 jedoch, weil die Zuständigkeit zur Beanstandung nach Ansicht des Gerichtes auf Grund einer möglichen Beteiligung des Landkreises nicht beim Landratsamt, sondern beim Landesverwaltungsamt gelegen habe. Ausreichend für eine Befangenheit sei, dass die rechtlichen oder wirtschaftlichen Interessen des Landkreises unmittelbar oder mittelbar berührt sein könnten.

Dazu hätte die Beanstandung – anders als bei Wahlen - nicht mit der Ungültig-Erklärung des Bürgerentscheides verbunden werden dürfen. Obgleich der Bürgerentscheid als Akt unmittelbarer Demokratie durch die Bürger und nicht den Gemeinderat zustande gekommen ist, hätte der Gemeinderat den rechtswidrigen Bürgerentscheid aufheben müssen. Das heißt, die Beanstandung hätte mit einem Aufhebungsverlangen gegenüber dem Gemeinderat erfolgen müssen.

Höchstrichterliche Rechtsprechung könnte ermöglicht werden

Da bislang zu diesen Fragen in Thüringen keine (höchstrichterliche) Rechtsprechung ergangen ist und wegen der grundsätzlichen Bedeutung von Ziffer 3 hat das Verwaltungsgericht Gera die Berufung zum Thüringer Oberverwaltungsgericht zugelassen.

Aus Landkreissicht sei daher das Fazit zu ziehen, dass der Bürgerentscheid verfahrensfehlerhaft war und somit zu Recht nicht als Grundlage für das gesetzliche Gemeindeneugliederungsverfahren 2018/2019 gelten konnte. Das Urteil werde nun mit dem Landesverwaltungsamt ausgewertet und das weitere Vorgehen abgestimmt.

Unmittelbare Konsequenzen ergeben sich aber trotz allem nicht. Zu der Vielzahl von Gründen - etwa, dass es ohnehin eine Beschlusslage des Gemeinderates gibt, der mit dem Bürgerentscheidsausgang - gleich ob nun gültig oder nicht - übereinstimmt, greift eine Ablauffrist.

Pressesprecher Peter Lahann: “Obgleich eine oberverwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zu den bislang in Thüringen ungeklärten Rechtsfragen durchaus von Interesse wäre, ist praktisch die zweijährige Bindungswirkung eines Bürgerentscheides Anfang Januar 2021 abgelaufen. Das heißt, unabhängig vom Ausgang eines Beanstandungsverfahrens und der Frage, welcher der beiden Bürgerentscheide nun zustande gekommen wäre, könnte der Gemeinderat nach zwei Jahren sowieso eine neue, im Zweifel auch gegenteilige Entscheidung treffen.”

Und er ergänzt: “Da zudem eine neue Sachlage eingetreten ist - zum 1. Januar 2019 hat sich die Landgemeinde Großbreitenbach neu gebildet und die Gemeinde Katzhütte gehört seitdem zur ebenfalls neu gegründeten VG „Schwarzatal“ - könnten (unabhängig vom rechtswidrigen Zustandekommen) weder der streitgegenständliche Bürgerentscheid noch der Alternativvorschlag des Gemeinderates für eine aktuelle gesetzliche Neugliederung herangezogen werden.”

Bernd Amelung, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Gera, war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Für die Gemeinde Katzhütte hatte Beigeordneter André Krannich das Urteil schon beim Bekanntwerden im Dezember begrüßt.