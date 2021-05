Gebäude in Rudolstadt droht einzustürzen

Rudolstadt Ein Haus in der Rudolstädter Ludwigstraße droht einzustürzen. Die Polizei hat deshalb die Bundesstraße 85 derzeit gesperrt.

Einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Dienstleistern gibt es seit dem Vormittag in der Ludwigstraße in Rudolstadt. Hier drohte ein leer stehendes Gebäude einzustürzen. Passanten hatten am Morgen die Polizei und das städtische Ordnungsamt informiert, dass sich Putz aus der Wand löst. Daraufhin wurde umgehend die Bundesstraße 85 gesperrt. Die Versorgungsleitungen unter anderem für Wasser, Gas und Strom wurden abgetrennt. Im Laufe des Tages sollen Baufachleute das Gebäude so absichern, dass keine Gefahr mehr droht.

Bei dem betroffenen Haus handelt es sich laut Information der Baubehörde des Landratsamtes um ein so genanntes herrenloses Gebäude. Der Verkehr wird aktuell weiträumig umgeleitet.