Geschichten und Rouladen auf dem Dorfplatz von Piesau

Piesau. Piesauer Heimatfreunde bieten am Sonntag neues Heimatheft in inzwischen 7. Auflage an

Noch unvergessen ist die zauberhafte Heinz-Glas-Weihnacht vom Vorjahr auf dem Dorfplatz von Piesau. Drei Tage lang kamen viele Besucher, auch von weit her, denn der Lichterzauber und das besondere Flair hatten sich in Windeseile herumgesprochen. Diesmal wird es keinen Markt und keine Feier geben, die Pandemie-Bestimmungen lassen nur wenig Spielraum – den die Piesauer aber nutzen wollen.

Es ist ein ziemlich junger Brauch - zum Ende des Jahres erscheint das neue Piesauer Heimatheft. Inzwischen in der 7. Auflage angekommen, ist es auch diesmal voll mit Geschichten und Geschichte, von amüsant bis ernsthaft. Vergangenheit ist auch, was wir vor Jahren noch selbst miterlebten. In der schnelllebigen Zeit gehen diese Gedanken zwischen Handy, PC und Alltagsproblemen schneller verloren als früher.

Die Piesauer Heimatfreunde stehen am Nikolaustag, Sonntag, 6. Dezember 2020, der zugleich auch der 2. Advent ist, auf dem Dorfplatz, um die neuen Heimathefte zu verkaufen. Einige der älteren Ausgaben sind ebenfalls noch erhältlich. Dazu bietet Fleischermeister Martin Bode Rouladen mit Klößen und Rotkraut an, freilich nur zum Mitnehmen für jene, die zuvor telefonisch oder per WhatsApp bestellt haben – also Töpfe nicht vergessen. Später können noch im Café Peter Reichel und in der Firma M.P. Objektbau in Piesau Exemplare des Heimathefts gekauft werden.

Sonntag, 6. Dezember, 11-13 Uhr, Dorfplatz Piesau