Geschwindigkeitskontrolle in Treppendorf: Mit 80 km/h durch die 30er-Zone

In Treppendorf hat die Polizei am Mittwoch eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. (Symbolbild)

Treppendorf. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Treppendorf hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt. Ein Autofahrer hatte es besonders eilig.

Am Mittwoch hatte die Polizei nach Bürgerhinweisen eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortsstraße in Treppendorf durchgeführt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, haben 77 Fahrzeuge die Mess-Stelle bei erlaubten 30 km/h passiert.

In 14 Fällen seien Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden, wovon 13 im Verwarngeldbereich angesiedelt waren. Einen Verkehrsteilnehmer erwarte nun ein Bußgeldverfahren mitsamt Fahrverbot, da er mit knapp 80 km/h durch die 30er-Zone raste.

