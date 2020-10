Governor Heribert Trunk besucht Rotary Club Rudolstadt

„Rotarys höchster Zweck ist Dienst an der Allgemeinheit, nie war er wichtiger als heute“, so fasst der Governor des Rotary Distrikts 1950, Heribert Trunk, seinen Besuch beim Rotary Club Rudolstadt zusammen. Dieses Zitat des Rotary-Gründers Paul Harris aus dem Jahre 1917 sei aktueller denn je. Das bestätigt auch Volker Kurze, der Präsident des Rotary Club Rudolstadt, der seinem Gast die Mitglieder und Projekte des hiesigen Clubs vorstellt.

Heribert Trunk besucht derzeit die 68 Clubs seines Distrikts, für die er ein Jahr lang Verantwortung trägt. Seine Frau Barbara und er haben einen sogenannten „Hybridkoffer” dabei. Dieser macht, neben dem Vor-Ort-Meeting, auch Online-Zuschaltungen möglich, für alle, die aus gesundheitlichen Gründen (Risikogruppen) oder beruflich nicht persönlich teilnehmen können.

Distrikt-Chef Trunk ist voller Tatendrang und sieht gerade die Corona-Krise als besondere Herausforderung: „Wenn es Rotary nicht gäbe, müsste genau eine solche Initiativgemeinschaft erfunden werden. Aber zum Glück sind wir schon da und mit immer neuen Ideen und Projekten im Einsatz.”

Das Gute in der Welt zusammenbringen

Gerade in der Krise zeigt sich, wie wichtig Netzwerke sind, die Menschen Halt geben und in der Not auffangen können. „Rotary ist erprobt in solchen Projekten und flexibel in der Umsetzung”, sagt Governor Heribert Trunk.

Der Präsident des Rotary Clubs, Volker Kurze, berichtete anlässlich des Meetings über die wesentlichen Schwerpunkte des 40 Mitglieder zählenden Rotary Clubs Rudolstadt. Das Projekt „Netzwerk Umweltbildung“ in Paulinzella fand die ganz besondere Aufmerksamkeit des Governors. Erst vor wenigen Tagen konnte durch die Unterstützung des Rotary Clubs die Klasse 4b der Rudolstädter Anton-Sommer-Schule eine Exkursion ins Jagdschloss durchführen und dabei den Wald entdecken.

Trunk betonte, dass gerade dieses Projekt einem weiteren Zitat des Rotary-Gründers Paul Harris entspricht: „Rotary bringt das Gute zusammen in einer Welt, in der die auseinanderstrebenden Kräfte weit zahlreicher sind.“

Präsident Kurze und Governor Heribert Trunk waren sich einig, dass es, angesichts der partikularen Interessen in der heutigen Welt mehr denn je notwendig sei, die Gesellschaft, über den Gedanken Gutes zu tun, wieder zusammenzubringen.