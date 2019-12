Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haflinger bei Gräfenthal zieren CDU-Jahreskalender

Der traditionelle Jahreskalender der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag steht 2020 ganz im Zeichen der Thüringer Heimat. Für die Gestaltung der zwölf Kalenderblätter hatte die Fraktion einen thüringenweiten Wettbewerb ausgelobt und um Zusendung von Bildern gebeten, die Gedanken, Gefühle und Lieblingsorte mit dem Thema „Heimat Thüringen“ verbinden.

Aus über 250 eingesandten Fotos wählte die vierköpfige Jury die 13 ihrer Einschätzung nach besten Motive aus und prämierte die Fotografen in einer Feierstunde. Herausgekommen sind Kalenderblätter, die Thüringen im Ganzen widerspiegeln: Wald und Wiese, Stadt und Land, Natur und Kultur, Geschichte und Gegenwart. „Besonders freue ich mich darüber, dass mit Nico Fröbisch aus Gräfenhal ein Preisträger aus meinem Wahlkreis unter den Ausgezeichneten ist. Sein Siegerfoto von Haflinger-Pferden bei Gräfenthal ziert im kommenden Jahr das Kalenderblatt August und macht einmal mehr deutlich, in welch schöner Region wir leben. Da passte es gut, dass ich Herrn Fröbisch in dieser Woche die ersten druckfrischen Kalender überreichen konnte“, so Maik Kowalleck. Interessenten erhalten den Kalender kostenlos im CDU-Bürgerbüro des in Saalfeld, Obere Straße 17.