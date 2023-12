Halbzeit bei Sanierung des Bismarckturms bei Rudolstadt

Rudolstadt Der Freundeskreis zieht zum Jahresende Bilanz und schaut auf große Ziele im kommenden Jahr.

Guten Grund, mit Zufriedenheit auf das zu Ende gehende Jahr zu blicken, haben die Mitglieder des Freundeskreises Bismarckturm Rudolstadt. Bei der Sanierung der zu Ehren des Reichskanzlers 1889 errichteten Feuerstelle ist ein Zwischenziel erreicht. „Wir sind zu etwa 50 Prozent mit den Arbeiten fertig“, sagt Ulrich Batzke, mit federführend im Freundeskreis. „Wir planen die große Einweihungsfeier am 30. Juli 2024, dem Todestag von Bismarck“, lässt er wissen.

Seit dem Beginn der Sanierungsmaßnahme ist viel passiert. Im unteren Turmbereich sind sämtliche Fugen des Mauerwerkes neu gemacht worden. Fenstersimse und die Eingangstür wurden auf Vordermann gebracht, Graffiti entfernt, Ringanker am Dach befestigt. Rund 55.000 Euro sind bisher verbaut worden. 2024 soll sich unmittelbar der zweite Bauabschnitt anschließen. Vorgesehen sind dann Arbeiten am Turmkopf mit den Zinnen und schließlich das Aufsetzen der Feuerschale. Außerdem soll im Turminneren eine Wendeltreppe entstehen.

Einweihung am 30. Juli 2024 geplant

Unter dem Eindruck der Erfolge haben sich die Mitglieder des Freundeskreises zum Jahresabschluss zu einem gemütlichen Beisammensein getroffen. Als Ort dafür wurde die Begegnungsstätte Schwarzenshof ausgewählt. Nicht ohne Grund. Auch am Tag der Einweihung des Bismarckturms zog die Gesellschaft angesichts des damals schlechten Wetters für den gemütlichen Teil nach Schwarzenshof.

Eingeladen waren neben den Mitgliedern des Freundeskreises auch die Sponsoren, Vertreter von am Bau beteiligten Unternehmen und Förderer. Astrid von Killisch-Horn, Autorin des Bismarckturm-Buches, erinnerte an den Tag der Einweihung und die besondere Bewandtnis, die es mit dem Marsch nach Schwarzenshof auf sich hatte. „Es war beeindruckend, wie es gelang, die Begeisterung von damals auch 124 Jahre danach rüberzubringen“, so Ulrich Batzke. Und gesungen wurde an diesem Abend auch. Genauso wie es Tradition war beim Rudolstädter Abend. In dessen Rahmen die Idee für die Errichtung des Bismarckturmes einst geboren wurde.