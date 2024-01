Hang rutscht am Abend auf Landesstraße im Schwarzatal

Sitzendorf/Unterweißbach Verkehr wird um Gefahrenstelle an der L 1112 herumgeleitet - Bürgermeister warnt über soziales Netzwerk

Einen Hangrutsch gab es am Mittwochabend auf der Landesstraße L 1112 im Schwarzatal. Darüber informierte Sitzendorfs Bürgermeister Martin Friedrich gegen 22.30 Uhr auf seiner Facebookseite.

„Es rollen noch immer Steine“, warnte der Ortschef und postete auf seiner Facebookseite ein Foto der Stelle zwischen der Ortslage Sitzendorf und dem Bahnhof Sitzendorf-Unterweißbach der Schwarzatalbahn. Deutlich zu erkennen sind die fest montierten Zäune am Straßenrand, die genau für solche Fälle Schlimmeres verhindern sollen.

Feuerwehren wegen Hochwasser in Bereitschaft

Im Stau von Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge waren seit Dienstag erhebliche Mengen an Niederschlag gerade über dem Schwarzatal niedergegangen, die erst am Mittwochabend nachließen. Ob der Hangrutsch bei Sitzendorf damit zu tun hat, müssen die weiteren Untersuchungen zeigen.

Die Freiwilligen Feuerwehren entlang der Schwarza waren ohnehin in Bereitschaft versetzt, weil nach deutlichem Überschreiten der Meldestufe 1 am Pegel in Katzütte ein Kontrolldienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen, Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten zu gewährleisten war.