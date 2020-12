Wasserschaden im Nordflügel, ausgelagerte Objekte, Sorgen um die Depotsituation – im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg gibt es reichlich Handlungsbedarf. Das Geld dazu sollte aus einer Projektförderung von Bund und Land kommen. Doch daraus wird nichts. Damit wächst die Sorge um den Erhalt und Fortbestand der zahlreichen Sammlungsobjekte.

Grund ist die Entscheidung über die Verteilung der Fördermittel im Zuge der Lösung des Schlösserstreites. Diese sieht vor, die Projektmittel in Millionenhöhe für die Museen in Gotha, Weimar und Altenburg festzuschreiben. Damit geht das Museum Heidecksburg leer aus. Die Hoffnung auf Projektmittel für dringend notwendige Investitionen in den Bereichen Digitalisierung, Bewahrung, Restaurierung und Bildung haben sich damit zerschlagen.

Lösung im Schlösserstreit ist „fauler Kompromiss“

„Für uns war es eine deprimierende Nachricht, und die Enttäuschung ist entsprechend groß“, so Museumsdirektor Lutz Unbehaun, der die Lösung im Schlösserstreit als „faulen Kompromiss“ bezeichnet. „Wir haben gemeinsam mit anderen Museen zwei Jahre an Konzepten zur Sicherung von Kunst- und Kulturgut gearbeitet, jetzt gehen die Projektmittel komplett an uns vorbei“, ärgert er sich. Damit nicht genug, auch die ursprünglich geplanten Mittel für Betriebskosten in den Museen sind futsch. „Die Blockadehaltung gegen die gemeinsame Schlösserstiftung hat uns einen Bärendienst erwiesen“, so der Direktor. „Dass der Verwaltungssitz der Stiftung in Rudolstadt bleibt, hatte uns der zuständige Minister schon vor einem Jahr versichert. Aber dank der Kampagnen gehen wir jetzt bei Betriebskosten und Projektmitteln leer aus. Operation gelungen, Patient tot,“ fährt er enttäuscht fort. „Damit sind Projekte, die wir teilweise über einen langen Zeitraum vorbereitet haben, nicht umzusetzen“. Offenbar habe es auch von den Saalfeld-Rudolstädter Landtagsmitgliedern keinen Einsatz für das Landesmuseum gegeben. „Es kann doch nicht wahr sein, dass die Millionen wieder an die ohnehin hervorragend ausgestatteten Häuser in Gotha, Weimar und Altenburg gehen. Da haben unsere Vertreter im Landtag scheinbar geschlafen“, sagt der Museumschef.

Dramatische Depotsituation

Er verweist darauf, dass sich insbesondere die Depotsituation in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert hat. Auf Grund von Wassereintrag im Dachgeschoss des Nordflügels mussten Museumsmitarbeiter die Naturhistorische Sammlung aus den Räumen des Obergeschosses kurzfristig evakuieren. Als Zwischenlager dienen im Augenblick die mittlerweile geschlossenen Ausstellungsräume zur Schwarzburgischen Geschichte im ersten Obergeschoss. In diesem Zuge wurde eine über 30.000 Blätter umfassende Sammlung von empfindlichen Herbarien notdürftig gesichert. Die Möbel- und Skulpturensammlung befindet sich in baulich außerordentlich problematischen Räumen. Nicht zuletzt bereiten seit geraumer Zeit die hohen Feuchtigkeitswerte in der mehrere Tausend Bände umfassenden Fürstlichen Bibliothek der Restauratorin große Sorgen. Gleichfalls kann die Erfassung und Bearbeitung der etwa eine Million Objekte nicht adäquat erfolgen.

Spendenaktion geplant

Die Mitglieder des Kulturausschusses des Kreistages wurden im November über die Notwendigkeit eines Außendepots unterrichtet. Das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg reichte inzwischen Projektskizzen zur Sicherung von Kulturgut an die Thüringer Staatskanzlei weiter. „Natürlich sind diese Probleme nicht über Nacht aufgetreten, aber wenn jetzt die Projektmittel nicht fließen, dann ist das eine unbefriedigende Situation“, so der Direktor. Betroffen sind nahezu alle Sammlungsbereiche. Entsprechend groß ist die Enttäuschung bei den Mitarbeitern. „Wir sind hier in Handlungsdruck“. Der Landkreis als Träger des Museums allein wird die Aufgaben nicht stemmen können. Zudem stellt der Museumschef die Frage, wie man das Projekt Weltkulturerbe Residenzkultur entwickeln möchte, wenn dabei eine wichtige Säule, die der schwarzburg-rudolstädtischen Linie, außen vor bleibt.

Der Museumschef will nun selbst in die Offensive gehen. „Wir denken jetzt über eine große Spendenaktion nach, so wie wir es beim Schwarzburger Zeughaus schon einmal praktiziert haben“, sagt Lutz Unbehaun.