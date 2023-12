Hochwasser statt Weiße Weihnachten: Bäche und Flüsse zwischen Schwarza und Saale sind randvoll

Katzhütte Die Feuerwehren waren über die Festtage im Dauereinsatz, um Gefahren abzuwehren.

Im Winterkleid ließ das erste Adventswochenende schon Weihnachtsstimmung aufkommen, bei eisigen Temperaturen hatte der Glühwein geschmeckt. Das blanke Gegenteil stellt nun das Wetter am vierten Advent und Heiligabend dar. Temperaturen fast im zweistelligen Bereich, Dauerregen und damit auch das Dahingehen des letzten Schnees auf der Neuhäuser Höhe ließen befürchten, dass gerade in den Bach- und Flussläufen der schmalen Täler Hochwasser entstehen kann.

Hochwassergefahr an der Schwarza, Feuerwehr im Dauereinsatz

Katzhütte - die Schwarza am Hospiz. Foto: Henry Bechtoldt / Funkemedien

Während der Schwarzazufluss Lichte mit der Piesau nur einen moderaten Wasseranstieg verzeichnete, stellte sich dies weiter flussaufwärts bei Katzhütte weitaus schlimmer dar. Schon in der Nacht zum Freitag wurde am Hochwasserpegel ein Stand von über zwei Metern gemessen - mit steigender Tendenz. Nach einer kurzen Beruhigung im Laufe des Freitags sollten am Samstag wieder stärkere Regenfälle folgen.

Während die Pegelstände der anderen Saalezuflüsse (unter anderen Probstzella) keine übermäßigen Anstiege zu verzeichnen hatten, mussten in Katzhütte Vorkehrungen zum Hochwasser getroffen werden. Laut Bürgermeisterin Ramona Geyer wurden von den Feuerwehren Sandsäcke vorbereitet und an den gefährdeten Stellen positioniert.

Zum Glück kam es nicht zum raschen Anstieg des Wassers und es verharrte lang beim Stand von etwa 2,50 Meter. Die Scheitelhöhe blieb unter den befürchteten Erwartungen, wenn auch Heiligabend mit 2,60 Meter die zweite Meldestufe erreicht wurde. Für die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr bedeutete dies: permanente Kontrollen an den Gefahrenpunkten.

Seit dem Morgen des ersten Feiertags gingen endgültig die Pegel zurück. Mittlerweile, am zweiten Feiertag (11 Uhr), liegt der Pegel bei 2,32 Meter. Probleme bereiten flussabwärts querliegende Bäume, wie der Sitzendorfer Bürgermeister Martin Friedrich am ersten Feiertag informiert.

Auch an der Saale entspannt sich die Hochwassersituation

Am neuen Pioniersteg in Saalfeld hat sich ein großer Baumstamm verfangen. Das Hochwasser auf der Saale geht seit dem ersten Feiertag tendenziell zurück. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Nachdem an der Saale in Rudolstadt der höchste Stand mit 1,75 Meter am Montag am frühen Morgen erreicht wurde, sind nun ebenfalls auch hier allmählich sinkende Pegel prognostiziert (Stand 26. Dezember, 11 Uhr 1,64 Meter). Weiter flussabwärts hatte die Saale die angrenzenden Wiesen und Felder, so zwischen Etzelbach und Uhlstädt, überflutet.

Die Wasserstände im Einzugsgebiet der Saale fallen langsam. Der Pegel Katzhütte / Katze liegt noch leicht über der Meldestufe 1, an den Saalepegeln Rudolstadt, Rothenstein und Camburg wird noch der Richtwert des Meldebeginns überschritten, bei leicht fallender Tendenz. Die Abgabe aus der Saalekaskade verbleibt bis auf weiteres bei 50 m³/s. Überschüssiges Wasser wird in den Talsperren zurückgehalten, soweit das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

Der Deutsche Wetterdienst meldet für die kommenden Tage nur noch vereinzelte Niederschläge. Damit werden die Wasserstände wohl weiter fallen und in den nächsten Tagen dann auch wieder unter den Meldebeginn sinken. Im Gegensatz zu anderen Thüringer Regionen verlief das Hochwasserszenario im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt glimpflich.