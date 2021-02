Hochwasserwarnstufe 1 an Saale und Schwarza

Schon seit Ende Januar steigen die Saalepegel, hier am 27. Januar in Remschütz bei einem Wasserstand von 1,69 Meter.

An der Saale und der Schwarza sind am Donnerstagmorgen die ersten Hochwassergrenzwerte überschritten worden. So meldete das automatische System der Pegelmessungen der Hochwasserzentrale Thüringen mit Stand 8.15 Uhr am Pegel in Rudolstadt einen Wert von 193 Zentimeter. Meldebeginn ist bei 150 Zentimeter, die Warnstufe 1 liegt bei 180 Zentimeter.

Auch am Pegel der Schwarza in Katzhütte überstieg das Wasser zügig die ersten Schwellen seit Mitternacht. Dort gilt derzeit ebenfalls Warnstufe 1 mit einem Pegelstand von 253 Zentimeter und damit 23 über der Schwelle von 230. Die beiden nächsten Stufen 260 (Stufe 2) und 290 (Stufe 3) sind nicht mehr weit weg.

Beide Pegel werden derzeit wie die anderen Pegel von Saale Loquitz und Schwarza mit steigender (allerdings nicht stark steigender) Tendenz geführt. Nur am Saal-Pegel in Blankenstein ist die Tendenz am Donnerstagmorgen gleichbleibend.