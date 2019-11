Um 14.14 Uhr hat der Regionalzug EB 32 am Bahnsteig 2 von Hockeroda genau einen Fahrgast entlassen, biegt nun nach links, das Sormitztal aufwärts. Drüben, auf dem anderen Bahnsteig, wuchert Unkraut hüfthoch, die Züge auf der Strecke von Saalfeld nach Nürnberg rauschen durch ohne Halt.

Auch der Autofahrer erlebt den Ort vor allem als Passage. Die „Sommerfrische“, Bungalow-Gesprengsel rund um ein einstiges Ausflugslokal, schielt nur knapp über den Bahndamm, das untere Dorf fliegt als Häuserzeile mit Imbiss-Gruß vorbei, die einspurige Stichstraße ins Oberdorf zeigt auf Häuser-Rücken, ein paar hundert Meter weiter gen Leutenberg verkrümelt sich die Handvoll Häuser des „Hessendorfs“ hinter schwarznassem Baumgestrüpp. Nein, Hockeroda empfängt den Reisenden nicht mit Fachwerk-Prahlerei und lieblicher Idylle, wer hierher kommt, der muss es wollen.

Einstmals die Mitte vom Kreis

Dabei war hier die Mitte. Vom vormaligen Kreis Saalfeld, von der Handelsroute Leipzig – Nürnberg. Und ein frühindustrielles Zentrum. Ab 1524 schafften schwer bewachte Fuhrwerke mansfeldisches Schwarzkupfer zwecks Herauslösen des Silbers heran zur Saigerhütte, damals mit 170 Arbeitern eine der größten und modernsten in Mitteleuropa. Daraus wuchsen Kupfer-, Messing- und Eisenhammer, Gießerei, Lohmühle, Holzschleiferei und Sägewerk, Kistenfabrik und Kraftwerk.

Das untere Dorf, damals als „Hockeroda-Hammer“ noch eigenständig, sieht auf alten Darstellungen aus wie ein Werksgelände mit Wohnheimen. In deren Insassen die meist auswärtigen Herren offenbar nur verbrauchbare Arbeitskraft sahen: Für Schule und Schenke samt Braurecht reichte es noch, Kirche und Friedhof hingegen wurden irgendwie vergessen. Wer seinen Gott anrufen will, geht bis heute nach Leutenberg oder Kaulsdorf. Und ruht dortselbst auf immer.

Hütte, Hämmer und Fabriken sind längst verschwunden, die Schule seit Jahrzehnten Wohnhaus. Kein Laden, keine Arztpraxis, kein Kindergarten. Zwei Gaststätten, ein Eiscafé, der Imbiss. Einzig sichtbares Unternehmen ist der Caravan-Verleih, dessen weiße Flotte die Straße vorm Bahnübergang säumt. Fühlt man sich hier nicht abgehängt?

„Quatsch“, sagt Enrico Krebs, und auch die Runde, in der wir ihn treffen, signalisiert das Gegenteil von Verlassenheit. Krebs, Vattenfall-Kraftwerker und Vize-Wehrleiter der 16-köpfigen Ortsfeuerwehr, mit seiner Frau Petra Dorfchronist sowie Motor für alles Mögliche, hat ein paar derer gerufen, ohne die Hockeroda wohl aufgeschmissen wäre: Hella Messerschmidt als frühere Gemeinde-Sekretärin, Reinhard Kaufmann, frischer Rentner und Halter von allerlei Tieren, Kegelvereins-Vorstand Erich Wöckel, die einstige Vertriebene Inge Kerinnes und natürlich Rosemarie Kühn, die alle nur „Rosel“ rufen, 81-jährige Patriarchin im gleichnamigen Gasthaus des Oberdorfs, das quasi Heimstatt und Herzkammer des Dorflebens ist. Frage also: Was ist dran an Hockeroda, dass man hier bleibt, fern der städtischen Annehmlichkeiten?

„Der Zusammenhalt, dass man sich kennt und hilft, wenn’s nottut“, sagt Inge Kerinnes unter allfälligem Nicken der Runde. Und das nicht nur in Ausnahmelagen wie bei den letzten Hochwassern 1994 und 2013. Sondern auch ohne Not, wie Kaufmann und Wöckel, die gemeinsam im Wald wirtschaften. Menschen, die Bescheid geben, wenn die Katze des Nachbarn auswärtig räubert. Oder einfach da sind für Kinder von gegenüber. Kristina Kühn, Enkelin von Rosel, weist auf ihre vierjährige Tochter Pauline. „Wenn die Pauline sagt, sie läuft mal rüber zur Nachbarin, muss ich mir hier keine Sorgen machen“, betont sie.

Zusammenhalt, das sind die gemeinsamen Feste. Beginnend mit dem Weihnachtsbaum-Verbrennen, dann Maibaum-Setzen im Unter- und im Oberdorf, 111 Tage später das Maibaum-Umlegen, Sommerfest, Kirmes im September. Immer organisiert von Feuerwehr und Kegelverein, unterstützt von der Frauengruppe, die mal „Backweiber“ heißt oder „Bindefrauen“, je nach Aufgabe. Bratwurst, Brätel und Bier, Kuchen und Kaffee, das gehört immer dazu. Zum Schluss Halloween samt Kinder-Umzug und Kostümwettbewerb der Erwachsenen, das einzige Fest im Jahreslauf ohne Roster, dafür mit Kürbissuppe. Fleischlos nicht ganz: Es gibt Kühns ziemlich berühmte Gulaschsuppe. Auch sonst trifft man sich gern. „Dienstag, Samstag, Sonntag“, zählt Kristina Kühn die wechselnden Stammtisch-Besatzungen im Gasthaus auf, nicht zu vergessen die Freitag-Runde auf den Bänken am neu gestalteten Sormitz-Ufer.

Der eigenen Geschichte versichert

Selbst anpacken, miteinander schaffen: Was zu DDR-Zeiten zum Beispiel in Kleinsportplatz und Freikegelbahn mündete und zwischenzeitlich verdämmert schien, ist wieder aufgewacht. „Mit der 600-Jahr-Feier vor zwei Jahren hat die Gemeinschaft richtig wieder angezogen“, findet Enrico Krebs. Man trifft sich zu jährlichen Arbeitseinsätzen, pflegt Wanderwege, die Spielplätze, den Aussichtspunkt droben am „Sorbenstein“. Und man versichert sich der eigenen Geschichte: Zwei neue Schautafeln informieren über Saigerhütte und sonstige Hammer-Tradition, das erneuerte Sühnekreuz von 1430 gemahnt an Mord und Krieg, der umgestaltete Gedenkstein an der Sormitz verzeichnet nun auch die Gefallenen des 2. Weltkriegs, deren Schicksal Petra und Enrico Krebs in Archiven recherchierten.

Fernab von Geschäftigkeit gibt es auch Raum für die Originale, die leidlich Verrückten. Den schon erwähnten Reinhard Kaufmann etwa, der als Neurentner nicht nur Mini- und Sattelschweine, Hühner und Flugenten zieht, sondern nun auch mit dem Imkern begonnen hat. Oder Frank Schulze, der als gelernter Karosseriebauer schon drei historische Traktoren und einen Bulli-Pritschenwagen samt mobilem Sägewerk aus Schrott in neuen Glanz geformt hat und damit bundesweit an Fahrzeugparaden teilnimmt. Ebenfalls ein Wunder an Ausdauer ist Jens Schneider, der seit über 14 Jahren in der Freizeit die zuvor verfallene „Sommerfrische“ zum Wohnquartier umbaut.

Die meisten Einwohner, nämlich 344, hatte Hockeroda im Jahr 1951. Keine gute Zeit, denn etwa die Hälfte der Bewohner waren Vertriebene. Heute, da keiner mehr bleiben muss, wer nicht will, sind es noch 135. Bedenkt man, dass fast jeder Dritte in Vereinen oder sonst irgendwie am Dorfleben dreht, keimt Hoffnung wohl zu Recht. Der nächste Arbeitseinsatz jedenfalls gilt wieder dem Kinderspielplatz.