Hohenwarte: Straße schick, Wege futsch

Die Schilder zeigen es an: Hier sollen eigentlich Wanderer die Straße passieren bzw. ein Stück an ihr entlang laufen. Dank steiler Böschung und Leitplanke werden sie nun auf die Fahrbahn gezwungen.

Eine Szene vor dem Waldhotel am Stausee nahe Bucha, beobachtet vor ein paar Tagen: Ein älteres Ehepaar in Wanderkluft, offenbar Hotelgäste, sucht auf der großen Kartentafel nach einem nahen Ziel. „Die Staumauer ist nicht weit“, sagt der Mann. Aber welchen Weg nehmen? Den über sieben Kilometer langen durch den Wald hinunter nach Hohenwarte und wieder aufwärts gen Mauer? Zu lang. Alle kürzeren Varianten aber führen an der Landesstraße L 2384 entlang, frisch saniert, aber auch dicht befahren. „Dann nehmen wir halt doch das Auto“, entscheidet die Frau, „und fahren woanders hin.“