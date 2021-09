Die junge Tradition des Hundesschwimmtags zum Saisonabschluss wird in Sitzendorf fortgesetzt

Hundebadetag und Mini-Kirmes in Sitzendorf

Sitzendorf Samstag ab 10 Uhr haben im Sitzendorfer Schwimmbad die Vierbeiner Vortritt

Im letzten Jahr hatte die Pandemie den Sitzendorfern ausgrechnet zum 650. Jubiläum die Kirmes "gestohlen", das wird sich 2021 nicht wiederholen. Geiert, so eine Mitteilung des ausrichtenden Sitzendorfer Carnevalsclubs (SCC), dieses Jahr allerdings ohne großes Festzelt. Man weist daher auf wettergerechte Kleidung hin. Und auch der Hinweis darauf, dass die Veranstaltungen den aktuellen Hygiene- und Schutzbestimmungen unterliegen, scheint in Zeiten schwindender Masken- und Abstandsmoral angebracht. Trotzdem gibt es auf die Kirmestraditionen ausgerichtetes Programm.

Am Freitag (17. September) wird die Kirmes um 18 Uhr mit dem traditionellen Gottesdienst in der Bergkirche Sitzendorf eröffnet. Im Anschluss findet ab etwa 19.15 der Fackelumzug mit dem Thüringer Schalmeienorchester Meuselbach statt. Um 21 Uhr wird die Open-Air-Kirmes mit "The FAKE'z" fortgesetzt.

Eingebettet in die Kirmes liegt am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr bei freiem Eintritt der Hundebadetag im Freibad als Saisonabschluss.

Am Sonntag (19. September) beginnen um 9 Uhr die traditionellen Kirmesständchen durch den Ort, bevor um 18.30 Uhr die Kirmes mit Pfarrer Suggel von der Dorfesmitte begraben wird. Im Anschluss gibt es einen musikalischen Ausklang der diesjährigen Kirmse mit DJ Split van Streugut.

