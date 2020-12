Nostalgisch geschmückte Schaufenster in der Rudolstädter Innenstadt sorgen für weihnachtliche Stimmung.

Mit dem 1. Dezember rücken in die Schaufenster der Rudolstädter Innenstadt nach und nach weihnachtliche Dekorationen in den Vordergrund. Die „Weihnachtsoffensive“ ist an den Start gegangen.