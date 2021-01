Auf der Begleitung neuer Projekte ist Ines Kinsky (links) - hier mit Berg- und Schwarzatalbahnchefin Diana Saager in Lichtenhain - oft vor Ort präsent.

Ines Kinsky bleibt in Saalfeld-Rudolstadt Regionalmanagerin

Ines Kinsky, beauftragte Regionalmanagerin der Leader-Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt, bleibt in dieser Aufgabe der Region zumindest bis 2023 weiter erhalten. Die freiberufliche Planungsfachfrau aus Tannroda hat vor wenigen Tagen den Zuschlag auf weitere drei Jahre für das “Regionalmanagement Saalfeld-Rudolstadt” erhalten. “Das ist für mich eine positive Nachricht, freute sich Ines Kinsky gegenüber unserer Redaktion. Ihr Auftrag war regulär im Dezember 2020 ausgelaufen. Eine Neuauschreibung war erforderlich, da die ablaufende Förderperiode 2014 - 2020 offiziell um drei Jahre verlängert wurde. Es waren insgesamt drei Angebote abgegeben worden, neben Ines Kinsky hatten sich - naheliegend - die beauftragten Unternehmen der Nachbarregionen für die Sache interessiert. Die Ausschreibung wurde über die Vergabestelle des Landkreises abgewickelt.

Aktuell ist Ines Kinsky besonders in den nicht unkomplizierten Gründungsvorbereitungen für einen Infrastrukturzweckverband im Westen des Landkreises nach dem Vorbild eines bereits am Thüringer Meer existierenden Verbandes eingespannt.

Die Planerin ist in der Region auch deswegen ein vertrautes Gesicht, weil sie diese Funktion bereits seit 2008 ausübt. Ihre sympathische und konsequent auf Optimismus ausgerichtete Art ist bei vielen lokalen Akteuren angesehen. Das liegt nahe, weil sie zusammen mit einem Entscheidungsgremium teils nicht unerhebliche Fördersummen an jene vergibt, die es verdient haben. Zwar legt sie durchaus Wert darauf, dass bei den Empfängern nicht nur sie selbst sondern immer auch Vertreter des Entscheidungsgremiums anwesend sind, doch assoziiert man natürlich ihre Person als die “Glücksbringerin”. Das dürfte sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern.