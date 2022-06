Jubilarin bekommt Glückwünsche des schwedischen Königshauses

Die frühere Ilmenauerin Camilla Schmautz feierte am 29. Juni ihren 100. Geburtstag und lebte im Awo-Pflegeheim im Königsee

Königsee. Camilla Schmautz ist heute 100 Jahre alt und lebt in Königsee

Ein volles Jahrhundert - auf diese Lebensspanne blickt Camilla Schmautz am 29. Juni 2022 zurück. Sie lebt seit gut einem Jahr im Awo-Pflegeheim im Königsee und fühlt sich pudelwohl. Grund genug für Bürgermeister Marco Waschkowski (pl.), mit einem Blumenstrauß vorbeizuschauen. Der prominenteste Gratulant war er allerdings nicht, denn sogar aus dem schwedischen Königshaus trafen Glückwünsche ein und das kommt so: Die gebürtiger Oberschlesierin verschlug es nach dem Krieg nach Ilmenau. Zwei eigene und vier angenommene Kinder zog sie groß. Im Rentenalter folgten sie und ihr Mann dem Ruf des ältesten Sohnes, der in Schweden lebte. Nach dem Tod von Mann und Sohn kehrte sie auf Wunsch der andere Kinder wieder nach Ilmenau und jetzt nach Königsee zurück.