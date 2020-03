Jugendweihe für Rudolstadt und Umgebung verschoben

Sie gilt als Schritt vom Jugend- in das Erwachsenenalter: Alljährlich feiern Hunderte junge Leute im Landkreis im Frühjahr gemeinsam mit ihren Familien und Freunden die Jugendweihe. Die Vorbereitungen sind oft aufwändig, soll es doch ein besonderer Tag werden. In diesem Jahr ist alles schwierig. Die Corona-Pandemie macht zumindest alle bis Anfang Mai geplanten Termine hinfällig. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Für Mädchen und Jungen der achten Klassen der Schulen aus Rudolstadt und Umgebung, einschließlich Bad Blankenburg und Uhlstädt, sollte die Jugendweihe am 18. April in der Stadthalle Bad Blankenburg stattfinden. Geplant waren zwei Feierstunden für die insgesamt mehr als 100 Jugendweihlinge. Sie wurden bereits abgesagt.

Ersatztermin im Herbst geplant

In einem Schreiben an die Eltern hat der Veranstalter, der Jugendweiheverein Ostthüringen, darüber informiert. „Zur Zeit arbeiten wir an praktikablen Lösungen, um allen Teilnehmern ihre Jugendweihe zu ermöglichen, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt. Wir möchten Sie daher bitten von Anfragen wegen des Coronavirus’ abzusehen. Alle Betroffenen werden von uns zeitnah informiert. Ersatztermine für den Herbst und Infos werden bekannt gegeben“, heißt es darin.

In Saalfeld und Umgebung indes ist es noch offen, ob die geplanten Feierstunden am 23. und 30. Mai im Meininger Hof stattfinden können. Abgesagt sind sie bisher noch nicht.