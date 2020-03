Kamsdorfer Kindergarten öffnet wieder für Notbetrieb

Überall fahren Kindergärten mehr oder weniger auf kleinster Flamme, in der „Bunten Spielwelt“ von Kamsdorf indes herrscht am Mittwoch Hochbetrieb. Knapp zwei Wochen nach der wegen eines mit Corona infizierten Kindes verordneten Quarantäne öffnet die Awo-Einrichtung wieder für die Notfallbetreuung. Zudem wuseln Handwerker durchs Haus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In ihrem Büro muss Leiterin Verena Reichmann erst mal durchatmen. Seit kurz vor 6 Uhr ist sie am Wirbeln, arbeitet den E-Mail-Stau ab, teilt den Beschäftigten Aufgaben zu, lässt sich von Handwerkern berichten. Bis auf eine junge Frau ist die ganze Mannschaft im Haus, 17 Leute. „Nach fast zwei Wochen Stillstand gibt es viel zu tun“, erklärt Reichmann, schließlich habe man am Abend des 12. März alles stehen und liegen lassen.

Völlig ruhig aber blieb es während der Schließzeit nicht in der „Bunten Spielewelt“. Denn zum einen wurde das ganze Haus samt Mobiliar, Spielgeräten und Technik desinfiziert, zum anderen setzten Handwerker die Anfang März begonnene Komplett-Sanierung der Sanitärbereiche fort. Im Erdgeschoss sind Waschraum und Toiletten jetzt quasi wieder im Rohbau, im Obergeschoss schon so gut wie fertig, sodass Hausmeister Ralf Wittmann mit dem Einrichten beginnen kann.

Alle Tests auf Corona mit negativem Ergebnis

„Wir werden maximal fünfköpfige Gruppen bilden und weit im Haus auseinander halten“, erläutert Reichmann. Noch freilich bleiben die Erwachsenen unter sich. „Wir hatten erst mal nur zwei telefonische Anfragen von Eltern, die sich jetzt die Formulare holen wollen“, berichtet die Leiterin. Aber vielleicht ändert sich das noch, wenn sich herumspricht, was Ute Salewski vom Awo-Kreisverband versichert: Bei allen Kontaktpersonen des infizierten Kindes, also bei den Kita-Beschäftigten und den anderen Kindern, seien die Virus-Tests negativ gewesen. Insgesamt sind in den 19 Awo-Kindergärten im Landkreis rund 80 Kinder in der Notbetreuung, womit sich die Prognose vom Tag der allgemeinen Schließungsverfügung ziemlich genau erfüllt hat.