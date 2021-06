Katzhütte belebt die Goldsucherstimmung neu

Die Goldwaschtage haben in Katzhütte spätestens seit dem aufsehenerregenden Nugget-Fund von Heinz Martin im April 2004 Tradition und finden am eigens dafür ein gerichteten Goldwaschplatz an der Katze statt.

Katzhütte Feuerwehrverein organisiert in diesem Jahr wieder fünf Termine am traditionellen Waschplatz in der Katze

Alle Jahre wieder, wenn die Naturschutzbehörde grünes Licht gibt, kann in Katzhütte eine junge Tradition weiter wachsen: In der Katze können Goldwäscher ihr Glück versuchen. Der Vorteil: Man braucht außer Gummistiefeln und gegebenenfalls Regenkleidung keinerlei Ausrüstung, denn der Feuerwehrverein als Veranstalter stellt Goldwaschpfanne und Schaufel und gibt Anleitungen für Anfänger oder Tipps für Fortgeschrittene.

Wichtig: Die Funde gehen ins Eigentums des Finders über. Für Speis und Trank wird gesorgt. Los geht es jeweils um 12 Uhr am Goldwaschplatz (Ortsausgang Katzhütte in Richtung Neuhaus) und zwar immer samstags am 17. und 31. Juli, am 14. und 28. August, sowie zum Finale am 11. September.

Ute Jahn (0174/2528569) und Jan Runte (0172/5954017) heißen die Ansprechpartner.