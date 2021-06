Katzhüttes Schwarzatalfreunde in geselliger Runde

Katzhütte Geimpft oder getestet und im Freien - unter dieser Prämisse fand die Versammlung erstmals nach einem Jahr Pandemie statt

Der Verein Schwarzatalfreunde hat sich am Freitag das erste Mal seit einem Jahr Pandemiepause wieder zu einer Versammlung zusammengefunden. Treffpunkt war der Spielplatz in Katzhütte. Geimpft, getestet und im Freien unter dieser Prämisse fand die Versammlung statt. Nach so langer Zeit gab es sehr viel zu besprechen und es wurden die Aufgaben für die jetzige Zeit festgemacht.

Ein Arbeitseinsatz ist für den 26. Juni ab 9 Uhr geplant. Der Verein rufen alle Vereine des Ortes zur Mitarbeit auf. Auch jeder, der für einen sauberen und ordentlichen Spielplatz ist, ist natürlich herzlich willkommen. Weiterhin gab es durch Thomas Tredup die Information, dass der vom Verein geplante und beantragte Backofen genehmigt wurde. Über den endgültigen Standort sollte der Gemeinderat seine Zustimmung geben. Auch über das Treffen beider Bürgerinitiativen mit dem Bürgermeister im Innenministerium sei informiert worden. Weitere Informationen waren der Besuch beider

BI's mit Bürgermeister Wilfried Machold im Innenministerium zur Gebietsreform. Es habe, so Vereinsmitglied Regina Kräußel, unter den anwesende Vereinsmitgliedern Zustimmung gefunden, dass eine Gegenüberstellung beider Varianten - heißt Schwarzatal und Großbreitenbach - unter den jetzigen Voraussetzungen geplant ist. Dazu solle eine von beiden Seiten getragene Information an de Einwohnerschaft gehen. Zur Versammlung gab es traditionsgemäß Rostbratwürste und Getränke. Diesmal wurde die Versorgung von Vereinsmitglied Karla Katzer spendiert. Sie konnte just an diesem Tag ihren 81. Geburtstag feiern und wurde dazu beglückwünscht.