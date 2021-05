Kaulsdorf geht Saalebrücke Nummer sechs an

An der Mündung des Wutschenbachs soll künftig die Radwegbrücke über die Saale führen. Nach wenigen Metern entlang der B 85 schließt sich dann der neue Saaleradweg durchs Gewerbegebiet Oschitz an.

Kaulsdorf. Das Bauwerk soll die Verlegung des Saaleradwegs komplettieren – die Ausführung beginnt aber kaum vor 2023.

Fünf Saalebrücken liegen im Gebiet der Gemeinde Kaulsdorf, allesamt etliche Jahrzehnte alt; eine weitere zeichnet sich nun ab. Allerdings wird es wohl noch Jahre brauchen, bis sie den Fluss überspannt.

Es geht um eine Brücke, die an der Mündung des Wutschenbachs, gegenüber vom Kaulsdorfer Gänsemarkt, über die Saale führen soll, vorgesehen ausschließlich für Radfahrer und Fußgänger. Denn sie ist Teil der von der Gemeinde geplanten Verlegung des Saaleradweges, der jetzt beschwerlich über den Birksberg verläuft, hinunter in die Saaleaue und weitgehend entlang des Bahndamms. „Der gesamte Abschnitt zwischen Rastplatz Breternitz und Eichicht ist jetzt als förderwürdig anerkannt worden“, berichtet Bürgermeisterin Kerstin Barczus (parteilos).

Planung kostet 23.600 Euro

Da die Brücke sozusagen der Schlüssel zur Verlegung des Radweges sei und baurechtlich am kompliziertesten, werde mit ihrer Planung zuerst begonnen. Die europaweite Vergabe der entsprechenden Leistungen müsse innerhalb eines exakten und dokumentierten Prozesses erfolgen, weshalb sich die Gemeinde dafür um einen erfahrenen Partner bemüht habe. Der Gemeinderat entschied sich für die Wenzel & Drehmann PEM GmbH aus Weißenfels, deren Angebotspreis laut Beschlussvorlage bei rund 23.600 Euro lag.

Endtermin des Vergabeprozesses soll der Oktober dieses Jahres sein, dem würde sich nach Genehmigung der Planungen eventuell im Frühjahr 2022 die Ausschreibung des Baues anschließen, sodass die Brücke wohl frühestens Ende 2022, wahrscheinlicher aber erst im Jahr 2023 errichtet werden kann. Mit dem neuen Radweg entlang des Bahndamms werde man aber schon deutlich vorher beginnen können, ist Barczus optimistisch.

Platz für weitere Kindergarten-Gruppe benötigt

Ein weiteres Vorhaben ist die Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze in der Gemeinde. In der von der Awo betriebenen „Sonnenland“-Einrichtung in Kaulsdorf wird die genehmigte Kapazität von 110 Plätzen seit einigen Jahren jeweils zwischen April und Schulbeginn ausgeschöpft, zudem besuchen elf Kinder Einrichtungen in anderen Gemeinden, was Kaulsdorf pro Jahr rund 77.300 Euro kostet. „Um perspektivisch die Betreuung aller Kinder in der Gemeinde zu sichern, brauchen wir Platz für eine weitere Gruppe“, beschreibt Barczus die Lage.

Und weil ein früherer Sportraum im „Sonnenland“, der vor einiger Zeit zum Gruppenraum umfunktioniert wurde, wieder seinem eigentlichen Zweck dienen sollte, brauche man eigentlich sogar zwei Räume von jeweils rund 45 Quadratmetern, wofür man entweder am jetzigen Standort anbauen oder ein anderes Domizil errichten müsse.

Der Gemeinderat hat nun grundsätzlich für die Erweiterung gestimmt, damit Kaulsdorf in den offiziellen Bedarfsplan des Landkreises aufgenommen wird und so Anspruch auf Fördermittel erhält.