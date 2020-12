Kaum Fortschritte in der ersten Dezember-Gerichtsverhandlung

Was bereits vor über drei Jahren, am 22. Juli 2017 abends, in der Nähe des Kreisverkehrs in der Pößnecker Straße in Saalfeld vorgefallen ist, dieser Wahrheit wollte sich das Schöffengericht Rudolstadt im Hauptverfahren gegen zwei Angeklagte nähern und hatte zum Fortsetzungstermin in dieser und anderen Anklagen Zeugen geladen.

Doch zunächst verzögerte sich der Verhandlungsbeginn, weil am Einlass Bedenken aufgekommen waren, einen der Angeklagten wegen offensichtlicher Erkältungssymptome überhaupt ins Gerichtsgebäude zu lassen. Nach Intervention verfügte Richter Andreas Spahn, dass Ben B.* etwas abseits im Zuschauerraum Platz nahm, weil auf der Anklagebank neben den beiden Verteidigern und seinem Mitangeklagten Andreas A.* der Raum trotz und wegen der angebrachten Plexiglas-Trennwände eng wurde. Der zu erörternde Vorfall war ein Zusammentreffen von Omar O.* aus Eritrea mit drei Männern und einer Frau an diesem Abend. Nach verbalen Attacken begann der Anklageschrift zufolge Ben B. mit der Faust, auf Omar O. einzuschlagen. Eine Anwohnerin, die als Zeugin zu vernommen wurde, wollte allerdings ihre zunächst bei der Polizei gemachte Aussage, derzufolge es massive Faustschläge und später auch Tritte gegen Omar O. gegeben haben sollte, in dieser Detailliertheit nicht wiederholen, es sei zu lange her. Dem Vorhalt des Richters, dass man sich doch auch nach längerer Zeit noch an besonders außergewöhnliche Ereignisse erinnern müsse, konterte sie: „Nein hier gibt es einfach oft Schlägereien.“ Auch Fotos, nach Angaben des Verteidigers von Ben B. mit dem Handy von Andreas A. entstanden, stifteten Verwirrung. Es gebe zwar Ausdrucke, aber keine Originaldateien mehr, die Szene zeigt laut Richter Spahn offenbar eine andere Stelle der Pößnecker Straße und ob es wirklich Angeklagter und Opfer sind, die auf dem Foto zu erkennen sind - diesmal wird ein hellhäutiger Mann von einem dunkelhäutigen geschlagen - das alles bleibt ungeklärt. Unbestritten sind aber die Promillewerte aller Beteiligten, die zwar unterschiedlich sind, aber alle mit einer Eins vor dem Komma bei allen dreien Alkoholisierungen aufweisen. Inzwischen ging es Ben B., dem erkälteten Angeklagten spürbar schlechter. Weil ohnehin einer der Zeugen wegen einer Quarantäneanordnung nicht erscheinen konnte, verzichtete der Richter auf die vom Verteidiger angeregte, ärztliche Feststellung der Verhandlungsfähigkeit und unterbrach erneut die Verhandlung, diesmal in der Hoffnung, sie am 18. Dezember zum Abschluss bringen zu können. *Namen geändert