Keine neuen Corona-Fälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Mit Stand Mittwoch sind im Landkreis 52 Personen seit Beginn der Corona-Krise positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet worden. Damit ist die Zahl der Infizierten den vierten Tag infolge gleichbleibend.

„Das ist eine gute Nachricht, die zeigt, dass die angeordneten Maßnahmen Wirkung entfalten“, so Landrat Marko Wolfram, „wobei wir im Moment noch nicht wissen, ob sich die Lage weiter beruhigt oder wir einen neuen Anstieg verzeichnen werden.“ Für 29 zuvor positiv getestete Fälle wurde die Quarantäne aufgehoben. Derzeit befinden sich fünf Personen in stationärer Behandlung in den Thüringen-Kliniken. Für 142 Personen besteht weiter die Anordnung zur Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurden 1093 Personen auf das Virus getestet. In 36 Fällen steht der Befund aus.

Eine Veränderung der im Landkreisgültigen Allgemeinverfügung ist vor Ostern nicht geplant. Seit gestern gilt die neue Zweite Thüringer Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus.