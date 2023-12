Kind angefahren und Mitarbeiter eingesperrt: Meldungen der Polizei Saalfeld

Blick von der Kesselwarte auf Bad Blankenburg. In der Fröbelstadt wurde bereits am Freitag ein 14-jähriges Mädchen von einem Pkw angefahren.

Saalfeld/Rudolstadt Fahrten unter Alkohol und Drogen unterbunden -Zeugen gesucht zu ominöser Schlägerei am Fingersteinkreisel

Einen schweren Verkehrsunfall gab es bereits am Freitag in Bad Blankenburg. Dort befuhr am Abend eine 39-jährige mit ihrem Pkw die B88. Eine 14-jährige überquerte zu der Zeit die Straße Höhe Einmündung „Am Anger“. Die Autofahrerin übersah die Person aufgrund Dunkelheit sowie der schlechten Lichtverhältnisse und es kam zur Kollision. Das Mädchen wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kurz nach 20 Uhr wurde am Samstag bekannt, dass sich in der Rudolstädter Straße in Saalfeld Personen auf dem Bürgersteig neben der B 281 schlagen. Die eintreffenden Beamten konnte im angegebenen Bereich, dem neuen Kreisverkehr „Fingersteinstraße“, keine beteiligten Personen mehr feststellen. Aus diesem Grund werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld unter 03671 560 zu melden. Auch der Geschädigte der Tat soll sich bei der Polizei melden.

Fahrten unter Alkohol und Drogen festgestellt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass ein 38-jähriger Ukrainer am Freitagabend in Rudolstadt einen Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel führt. In Saalfeld stellten die Beamten am Freitagabend einen 44-jährigen Deutschen fest, der einen E-Scooter unter dem Einfluss berauschender Mittel führt. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden.

Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld stellten Samstagabend im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Lehesten einen 59-jährigen fest, der einen Pkw unter Alkoholeinfluss führte. Der Atemalkoholtest ergab 1,71 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Am Samstagvormittag war ein Rentner in Lichte wohl nicht mit der Arbeit eines Telefondienstanbieters einverstanden und schloss den Mitarbeiter kurzerhand in seinem Wohnhaus ein. Nachdem sich beide Personen bei der Polizei meldeten, konnte der Mitarbeiter schließlich befreit werden. Der Rentner erhielt eine Anzeige.