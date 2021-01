Die ersten Arbeiten in der Kirche in Aue am Berg haben begonnen.

Aue am Berg In drei Bauabschnitten soll die Kirche wieder sicher werden.

Kirche in Aue am Berg wird umfangreich saniert

Aue am Berg. Umfangreich wird die Kirche in Aue am Berg in der nächsten Zeit saniert. Die Arbeiten an dem Gotteshaus haben bereits begonnen.

Architekt und Bauleiter Jens Hoßfeld erklärt, dass es insgesamt drei Bauabschnitte geben soll. Der erste Bauabschnitt betrifft die Nordseite des Kirchenschiffs. Weiter wird die Südseite bearbeitet und zum Schluss der Chor.

Hausschwamm macht Bauarbeiten nötig

Nötig wurden die Bauarbeiten durch den Hausschwamm, der sich ausbreitete. „Es ist ein sehr intensiver Pilzbefall“, so der Bauleiter. Die Tragfähigkeit des Dachstuhls sei gefährdet.

Eine Aussage dazu, wann die Bauarbeiten beendet sein werden, könne derzeit noch nicht getroffen werden. Derzeit belaufen sich die Kosten auf rund 400.000 Euro. Dazu gehören auch sämtliche Nebenkosten und die Wiederherstellung der Grundsicherung.

Die Kirche in Aue am Berg gehört zu den ältesten romanischen Kirchen in der Region. „Sie hat dementsprechend eine gewisse Wertigkeit.“ Im 12. Jahrhundert erbaut, habe sie schon einige enorme Eingriffe mitgemacht. 1903 sollte sie schon einmal abgerissen werden, wie der Bauleiter sagt. Jedoch habe dies durch den Einsatz eines Herzogs verhindert werden können.