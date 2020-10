Königsee: Ein Gemälde für die Bushaltestelle

Julie Heinze, Olivia Fronzek und Fatema Thamineh haben für die Bushaltestelle Bahnhofstraße in Königsee eine Collage berühmter Punkte im Schwarza- und Rinnetal geschaffen.

Als die Zehntklässlerinnen Julie Heinze, Fatema Thamineh aus Königsee und Olivia Fronzek aus Ilmenau im Rathaus vorstellig wurden, hatten sie eigentlich eine andere Idee. Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit für den Regelschulabschluss – die drei lernen an der Freien Ganztagsschule Franz von Assisi in Ilmenau – wollten sie eine der Wände im Jugendclub im alten E-Werk in Königsee gestalten und hatten sich dazu die Ferientage vorgenommen.