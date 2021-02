Königsee hat jetzt auch närrische Ortseingangssschilder

Am Rosenmontag um 11:11 Uhr wurden die Schilder von Bürgermeister Marko Waschkowski, dem Präsidenten des Unweisen Rates, Regiecanarie vom Wiesenweg (Jens Brand) und dem Vizepräsidenten Muffel vom Martinshorn (Rainer Voigt) an der Bundesstraße 88 am Felsenkellerplatz und in der Blankenburger Straße in Begleitung der 1. Funkengarde und der Unweisen Funkengarde, Kostümbauer Watschi und einem designiertes Dreigestirn coronakonform aufgestellt. Initiator dieser Aktion war Vizepräsident Muffel vom Martinshorn. Diese Schilder sollen nun auf die jahrhundertalten karnevalistischen Traditionen der Stadt Königsee hinweisen. Der Verein dankt besonders für die Unterstützung von Besonderen Dank geht an die Schreinermeister Norbert Gütter, Schauwerberin Beate Bocian und dem städtischen Bauhof für die Unterstützung.