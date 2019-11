Frank Orschler lächelt, als er sagt: „Wenn alle warten, bis es ein anderer macht, fängt keiner an. Unternehmertum heißt, etwas vorzumachen, damit es andere nachmachen.“ Es gehört zu den Credos des 58-Jährigen, der seit 2004 die Geschäfte von Königsee Implantate führt. Im Unternehmen wie auch privat gilt er als Vorreiter – und bekommt deshalb am Mittwoch in Weimar den Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum verliehen. Doch was steckt dahinter?

Wer Frank Orschler besucht, fährt zunächst durch die hügelige Landschaft des Thüringer Waldes. Die Straßen werden immer schmaler, bis am Rande von Aschau im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Produktionsstätte von Königsee Implantate auftaucht. Hier hatte einst der Vater von Frank Orschler, Erich Orschler, das Unternehmen angesiedelt. Nach der Wende bekam er als Hoechst-Vorruheständler den Tipp, dass die Tradition des Implantate-Baus in Königsee vor dem Aus steht. Ein französischer Investor hatte zwar viel Geld von der Treuhand abgezogen, aber letztlich nur wenig Interesse an der Fertigung in Ostdeutschland gehabt.

Dem Vater das Unternehmen abgekauft

Orschler Senior, 58 Jahre alt, wagte den Einstieg. Die Banken lehnten zwar einen Kredit ab, er begeisterte aber eine Investorin für das Projekt. Die Maschinen standen unter großen Regenschirmen, damit kein Wasser durchs undichte Hallendach in die Elektrik tropft. Ein Mitarbeiter, zugleich ehrenamtlicher Bürgermeister in Allendorf, brachte das Gewerbegebiet des Ortes ins Gespräch für einen Neubau. Jenes war zwar entwickelt, doch Industrie hatte sich noch nicht angesiedelt, so dass die Rückzahlung von Fördergeld drohte. Königsee Implantate baute an dem Standort.

Frank Orschler trat 2002 in das Unternehmen ein, vervierfachte den Jahresumsatz auf 20 Millionen Euro und kaufte die Firma seinem Vater 2010 ab. „Ich bin der festen Überzeugung, dass man sich immer selbst hinterfragen muss. Ist das, was ich morgen machen will, noch zeitgemäß“, sagt Frank Orschler. Zwar könne dem Prinzip nicht jeder Mitarbeiter folgen, aber das sei die Grundlage für Innovation.

Poliert eine Platte, die bei der Versorgung einer Schulterverletzung zum Einsatz kommt: Simone Bock gehört zu den 191 Mitarbeitern der Firma. Foto: Tino Zippel

Ein Beispiel: Jahrelang heizte das Unternehmen am Wochenende die Produktionsstätte mit Gas. Die Maschinen brauchen gleichbleibende Temperaturen, um montags wieder mit höchster Präzision zu starten. Inzwischen speichert Königsee Implantate unter der Woche die Abwärme des Maschinenparks in einem Wassertank und heizt damit am Wochenende. Der Gasverbrauch hat sich rapide reduziert. Selbst an einem Teil des Wochenendes schleifen Roboter aus Metallblöcken Implantate für den menschlichen Körper. Die Thüringer haben sich in die Entwicklung der Spezialmaschinen eingebracht, um das Material bestmöglich auszunutzen. Meist programmieren die Mitarbeiter für die mannlosen Schichten besonders komplizierte Teile. Gefragt sind die Stücke in 20 Ländern, um jede Art von Knochenbrüchen zu versorgen.

Die Politik stellt die Branche vor Herausforderungen. Künftig müssen Implantate mehrfach in Plastiktüten und Kartons verpackt werden, um die Teile steril ins Krankenhaus zu liefern. Das Lagervolumen erhöht sich um das Sechsfache, wie Orschler sagt. Nur wollte er sich nicht mit einem Lager auf dem Grundstück spätere Expansionsmöglichkeiten der Fertigung nehmen. Gute Erfahrungen hatte er schon beim Gebäuderecycling im eigenen Gewerbegebiet gesammelt: Eine ehemalige Fleischerei beherbergt nun die Galvanik.

Einkaufsmarkt zur modernenLagerhalle umgebaut

In Königsee stand ein ehemaliger Einkaufsmarkt zum Verkauf. Der Standort bot die Chance, dass Mitarbeiter aus Königsee nicht mehr aufs Auto angewiesen sind und der Kindergarten für den Nachwuchs nicht weit ist. „Doch bei diesem Gebäude habe ich mich verkalkuliert“, sagt Orschler. Er habe nicht bedacht, dass Einkaufsmärkte spärlich überdachte Marktplätze sind. Die mangelhafte Isolation und neue Bestimmungen für Deckenlasten machten quasi einen Neubau nötig. Die Investition verdoppelte sich auf zwei Millionen Euro. Dafür erfüllt das Gebäude nun mit Deckenheizung und Deckenkühlung modernste Ansprüche.

Gleiches gilt für sein Wohnhaus, in dem eine Brennstoffzelle das Gas in Wärme und Strom zerlegt. Den erstmaligen Einsatz von Dachziegeln, die zugleich als Solarzelle dienen, verhinderten die Behörden in Erfurt. Sie hätten zu sehr geglänzt, hieß es in der Ablehnung. Orschler lässt sich aber nicht entmutigen. Er nennt Elon Musk als Vorbild. Während die deutsche Autoindustrie lange Elektromobilität wegen der Reichweiten-Angst zurückhielt, habe Musk ein flächendeckendes Ladenetz geschaffen, um seine Tesla-Fahrzeuge abzusetzen. Ein solches steht bei Orschler, einem überzeugten Elektromobilisten der ersten Stunde, in der Garage.

Neue Zulassungsrichtlinie macht Nischenprodukte unrentabel

Nachdenklich wird er, als er über die neue Medizinprodukteverordnung spricht, die in einem strengen Zulassungsverfahren auch eine nachträgliche Marktbeobachtung für alle Produkte verlangt. Das trifft auch Nischenprodukte, von denen Königsee Implantate nur wenige pro Jahr absetzt, beispielsweise Implantate für Kinder mit Glasknochenkrankheit. Der Zulassungsaufwand übersteigt den Umsatz. „Die Produkte rechnen sich nicht mehr.“

Königsee Implantate will auch diese Herausforderung meistern. Wie er es schafft, innovativ zu bleiben? „Man muss ein bisschen verrückt sein“, sagt der Chef von 191 Beschäftigten. Er setzt schon in der Lehre auf Exzellenz. Als der Kooperationspartner absprang, gründete er 2009 ein Ausbildungs­zentrum im ehemaligen Ferienheim im Ortsteil Unterschöbling.

Der Anspruch: Stets sollte einer der Auszubildenden zu den besten im Kammerbezirk zählen. „Das ist bis heute gelungen“, sagt Orschler stolz. Erfolge, die den Trägern des Innovationspreises nicht verborgen geblieben sind. Deshalb steht ein weiterer Termin im eng beschriebenen Terminkalender: Mittwoch, 17 Uhr, Preisverleihung in Weimar.

Zum Ernst-Abbe-Preis:

Am Mittwochabend wird ab 17 Uhr der Thüringer Innovationspreis in der Neuen Weimarhalle verliehen. Ergänzend zur Ausschreibung des Preises in vier Kategorien wird der Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum vergeben, der auf besondere Verdienste um den Standort und das Lebenswerk zielt.

Besondere Kriterien sind gute Ideen, deren Umsetzung sowie die Übernahme von Verantwortung für die Mitarbeiter. Die Träger des Innovationspreises berücksichtigen vor allem Unternehmer, die nicht nur Visionäre, sondern auch Macher sind.

Zu den Preisträgern in den vergangenen Jahren gehörten unter anderem Ute Bergner (Vacom Jena), Hans B. Bauerfeind (Bauerfeind Zeulenroda-Triebes), Klaus Berka (Analytik Jena) oder Martin Schilling (3D Schilling Sondershausen).