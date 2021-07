In Aschau ist ein Solarpark in Betrieb gegangen, dessen Ziel in erster Linie nicht die Stromeinspeisung, sondern ein möglichst hoher Eigenverbrauch ist. Frank Orschler (4. von rechts), Geschäftsführer von Königsee Implantate, begrüßte Thüringen Umwelt- und Energieministerin Anja Siegesmund (Grüne, vorne) und stellte die Initiative junger Azubis vor, die unter den Solarmodulen Domizile für Insekten und Kleintiere geschaffen haben.