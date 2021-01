Königsee möchte Wohn-Alternative zwischen Mittelzentren sein

7263 Einwohner hat das Rinnetal mit seinen Höhenzügen, das zum größten Teil zur Landstadt Königsee gehört, am Jahresende 2020 gehabt. Ein erfreulicher Wert, denn eine Sieben ganz vorn hat man im Rinnetal schon länger nicht mehr gesehen. Natürlich hat das Ganze schon auf den zweiten Blick einen Haken: Der Zuwachs kommt von den Nachbarn: Dröbischau, Egelsdorf, Barigau, Mankenbach, Ober- und Unterhain brachten zusammen vor zwei Jahren neben viel Vorfreude auch einen guten Tausender für die Bevölkerungszahl mit. Der Schritt war die logische Konsequenz aus dem großen Projekt Gebietsreform in Thüringen, dessen Leitbild nie in Zweifel gestellt war.

Schon 2012 hatte sich das Rinnetal mit dem des Rottenbachs zusammenraufen müssen. Zu dieser Zeit war die Einwohnerzahl in Königsee erstmals unter die Schallmauer von 5000 gefallen. Und noch ein Schnittpunkt ist interessant: 1994 hatte Königsee in der alten Konfiguration gut 6300 Einwohner. An dieser Schwelle war man 2018 kurz vor der Aufnahme der sechs Dörfer auf dem Berg schon wieder angekommen.

Und auch bei der Zahl 7263 wird es nicht bleiben. Die Demografen des Thüringer Landesamtes für Statistik haben für 2035 eine Einwohnerzahl von 5640 prognostiziert. Den Zweifeln darüber, wie treffsicher solche Prognosen sind, entgegnet die Landesregierung gern, dass die Bevölkerungsprognosen der Jahrtausendwende sich - leider - auch recht genau bewahrheitet hätten. Das wären 360 unter jenem Limit, das im Leitbild der Gebietsreform steht und erst Gebilde ab 6000 Einwohnern in der Zukunft für strukturell überlebensfähig hält.

Für Bürgermeister Marco Waschkowski beginnt auch die Auseinandersetzung mit solch fernen Zielmarken mit praktischen Schritten im Hier und Jetzt: “Uns allen ist klar, dass wir uns dem Trend entgegen stemmen wollen. Dazu brauchen wir eine Stadt, in der vor allem junge Menschen aus dem eigenen Nachwuchs weiterhin eine Zukunft sehen und sesshaft werden. Das ist eines der Hauptmotive, die uns zur Gründung des KND (Königseer Netzwerk für Digitalisierung) geführt haben, in dem wir aus einzelkämpfenden Unternehmen in Konkurrenz eine Beutegemeinschaft machen wollen, mit allen Nebeneffekten, die attraktive Arbeitsplätze mitbringen. Zudem arbeitet unser Leerstandsmanager mit Hochdruck an der Vermarktung leerstehender oder von Leerstand bedrohter Objekte. Hier sehen wir auch gute Chancen Perspektiven zu eröffnen und Verödung zu vermeiden. Zudem soll perspektivisch auch neues Bauland zur Verfügung stehen. Aus meiner Sicht ist die Regierung gefragt, Anreize für mehr Geburten zu schaffen und sich nicht hinter Zahlen zu verstecken, die uns gemeinsam depressiv werden lassen. ”

Zumindest aktuell ist der Verlust an Einwohnern überschaubar, auch wenn “selbst eine zweistellige Zahl immer noch zu viel ist”, wie der Bürgermeister sagt.

Minus 97, minus 74, minus 54, minus 59, so liest sich die Reihe der saldierten Verluste der letzten Jahre unterm Strich. Dröbischau und Unterhain haben daran keine Aktie, sie knabbern mit einem Plus von vier vom Minus sogar ein kleines Stück ab.

Bevölkerungspolitik setzt aber nicht nur bei den jungen Erwachsenen direkt an. Der Bürgermeister weist auf die beiden Einrichtungen für altersgerechtes Wohnen hin, die an der früheren Lederfabrik schon fertig und am Kümmelbrunnen für 2021 angekündigt sind. Damit gebe es neben einer Binnenwanderung durchaus auch Zuzug von außen. Und indirekt auch Arbeitsplätze, denn die Neuankömmlinge erwarteten Service und Pflege, die jemand erbringen müsse.

Für die nächsten Jahre rechnet man im Rathaus mit noch einem weiteren Effekt: In den Mittelzentren des Städtedreiecks und fast mehr noch in der Universitätsstadt Ilmenau, die an Königsees Stadtgrenzen beginnt, steigen die Mieten deutlich an, so dass eine Landstadt auf halbem Wege mit solider Grundversorgung, vor allem aber viel reizvoller Gegend, durchaus eine Flucht (zurück) aufs Land auslösen könnte.

Bei allem Nachdenken über Magnetwirkungen für bereits geborene Menschen ist freilich der Königinnenweg noch immer eine geglückte Entbindung. Bei den Babys folgt Königsee weiter einem eigenen Trend, bei dem sich babyreichere und leicht ärmere Jahre immer abwechseln: In den letzten fünf Jahren gab es 49, 42, 32, 49 und 36 Neugeborene.

Bechstedt und Allendorf sind in der Zukunft willkommen

Ein, nein zwei Asse hat Königsee noch im Ärmel, was das 2035-er Limit angeht: Mit Allendorf und Bechstedt lassen sich zwei Kommunen von Königsee verwalten. In vierzehn Jahren sind sie womöglich soweit, es den umliegenden Dörfern nachzumachen und Teil der Landstadt zu werden. Ihre Zukunftsprognosen (Bechstedt 100 und Allendorf mit Aschau 258) machen den Sprung über die 6000-er Schwelle möglich. Aber das Ziel der Stadt wird sein, der prophezeiten Entwicklung mit viel Dynamik und Elan entgegen zu wirken.